Per Chiesa ora è sfida tra Roma e Napoli 

L’infortunio di Scamacca e l’aut aut della Juventus a Chiesa infiammano il calcio mercato estivo, che a una decina di giorni dal via ancora attende di vedere i primi veri colpi. E così intorno all’attaccante bianconero messo ai margini dall’allenatore Thiago Motta si concentrano le attenzioni soprattutto di Roma e Napoli.

In particolare l’ala azzurra, offerta anche al Barcellona, è l’oggetto dei desideri del tecnico giallorosso De Rossi: dopo un iniziale rifiuto da parte del giocatore, adesso si può chiudere a 15 milioni pur ricordando che l’ingaggio resta l’altro nodo da sciogliere (5 milioni netti all’anno). Ma si profila un derby del sud con i campani che punterebbero a uno scambio con Raspadori. Le condizioni ci sarebbero: Conte vedrebbe bene Chiesa nel suo modulo accanto a Lukaku, mentre Thiago Motta apprezza l’attuale giocatore partenopeo. Il Napoli intanto continua a lavorare per David Neres, l’esterno brasiliano del Benfica individuato per migliorare l’attacco (è valutato 25 milioni).

L’Atalanta dal canto suo si è rituffata sul mercato alla ricerca di un sostituto di Scamacca, fuori dai giochi per diversi mesi. Gli orobici potrebbero puntare su Abraham, in uscita dalla Roma e gradito a Gasperini. Sulle tracce del giocatore inglese c’è pure il Milan (che per il reparto difensivo valuta inoltre Milik, in uscita dalla Juventus), così il club bergamasco segue anche Pinamonti del Sassuolo e Beto, ex dell’Udinese adesso all’Everton.

La Fiorentina è sempre più vicina a Gudmundsson. Ritoccata la prima proposta da parte dei viola per un prestito oneroso (tra i 6 e i 7 milioni) con un diritto di riscatto da 18/19, il Genoa chiede ancora un piccolo sforzo ma le parti sono ormai molto vicine. L’Inter cede Agoumé al Siviglia dopo il prestito di gennaio. Fullkrug, vecchio obiettivo del Milan, lascia il Dortmund e vola al West Ham. Con Hummels praticamente sfumato, il Bologna ora cerca il difensore Logan Costa del Tolosa (pronti 12 milioni di euro, da capire la formula) e lavora per arrivare a Josip Sutalo, ex Spezia ora all’Ajax, mentre scarta l’esterno Montiel del Siviglia, Senesi del Bournemouth, Bijol (Torino) e Belardi (Marsiglia).

All’estero, l’Atletico Madrid ha trovato l’accordo con il Manchester City per il trasferimento dell’argentino Julian Alvarez: operazione da circa 81 milioni di sterline. Nico Williams, tra i protagonisti dell’ultimo Europeo e oggetto del desiderio dei principali top club (Barcellona e Psg in primis) invece resterà all’Atlhetic Bilbao.

