Per chi suonano i campanacci 

Ieri e oggi Tonara vive la prima rassegna nazionale dei campanacci intitolata “Intranno in sonu”. Tradizione storica millenaria parte dalle pecore e diventa un’attrattiva turistica per il paese ma anche per tutto il territorio del Centro Sardegna.

Entusiasmo

Soddisfatto il presidente della Pro Loco, Pierluigi La Croce: «Abbiamo promosso questa prima rassegna di campanacci perché è una lavorazione tipica di Tonara. La prima ragione è che affonda le radici molto lontano: il campanaccio (in tonarese o sonagiu, ndr) è un oggetto identitario, non solo per i tonaresi ma per l’intera Sardegna. La seconda è che noi speriamo di riportare le botteghe artigiane ai fasti antichi, a quando c’erano 20 botteghe mentre ora solo 2 o 3; mentre l’altra ragione è cercare di far capire alla gente che il campanaccio non è solo uno strumento sonoro ma anche uno strumento musicale. Ieri sera abbiamo assistito a performance di musicisti americani e africani che usano i campanacci come strumenti musicali».

Famiglia Floris

Importante anche il punto di vista di Ignazio Floris, forgiatore di suoni di Tonara, che ha trasmesso questa passione e lavoro anche ai suoi due figli Marco e Salvatore: «Manifestazione che dobbiamo ai vecchi artigiani di Tonara che non ci sono più e che hanno fatto conoscere i suoni di tutta la Sardegna in tutto il territorio regionale, vogliamo anche far conoscere i campanacci di Tonara in una realtà più globale anche al livello nazionale ed europeo».

Richiamo turistico

Importante anche l’aspetto dello sviluppo turistico. «Questa è un’attrazione importante non solo per Tonara ma per tutto il territorio. L’uso dei campanacci, tradizionalmente utilizzati al collo di pecore e mucche, con gli anni è cambiato: ora vengono utilizzati anche come bomboniere, lampade, oggetti personalizzati per strutture alberghiere, grazie ai ragazzi che oltre alla tradizione rappresentano l’innovazione. Importante è avvicinare i giovani per non perdere questa tradizione millenaria». Marco Floris, il figlio di Salvatore, ha deciso di rimanere nella sua terra per fare l’artigiano e non far morire questo mestiere tanto affascinante. «Essendo la prima manifestazione - dice Floris - è un banco di prova per far sì che Tonara diventi il centro nazione di questo festival di forgiatori di campanacci, anche perché siamo gli unici in Italia che lo fanno come mestiere. Il fatto che parta come un festival gli dà una connotazione più di nicchia rispetto a una comune sagra. In un’epoca in cui è sempre più difficile trovare artigiani del ramo la nostra è proprio un’attrazione. Speriamo che questa manifestazione sia anche lo sprone per far continuare questa attività soprattutto dopo le generazioni che lo stanno facendo adesso».

Famiglia Sulis

A Tonara l’arte dei campanacci viene tramandata non solo dalla famiglia Floris, ma anche dalla famiglia Sulis. «Questa manifestazione è una vetrina per il nostro lavoro, visto che soltanto Tonara produce campanacci in Sardegna», dice Carlo Sulis. «Siamo contenti, con molto orgoglio cerchiamo di portare avanti questo lavoro, tutto manuale e di tradizione familiare, anche per il mercato estero. Lo faceva mio nonno, lo faceva mio babbo, lo faccio io e lo sto insegnando anche a mio figlio che ha 15 anni».

