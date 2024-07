Per chi suona la campanella 

Il suono della campanella, il battesimo per i neo quotati nella borsa di Milano, potrebbe essere giovedì prossimo, ma a casa Novamarine pretendono il condizionale. L’iter di ammissione al mercato delle piccole medie imprese è in itinere, la riserva sarà sciolta l’ultimo giorno del mese. E poi il cantiere nautico olbiese, noto in tutto il mondo per i suoi gommoni, entrerà nella élite delle società quotate in Borsa. Ma l’inizio delle negoziazioni delle azioni Novamarine non è un obiettivo, è il punto di partenza di una operazione ambiziosa che da l’idea del prestigio raggiunto dalla impresa dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (tramite SNO Capital) e di tutto il polo nautico di Olbia. Il dato che colpisce è la proiezione internazionale della Novamarine e la sua rilevanza in ambito militare. Lo sbarco in Borsa serve a raccogliere risorse finanziarie (sino a 40 milioni di euro) per ampliare lo stabilimento di Olbia e rafforzare la produzione nel segmento del lusso (il campione è modello Bs 200) ma, in particolare, la linea Professional, i gommoni progettati per uso militare e di polizia marittima. Va detto subito che quello delle forniture militari è un fiore all’occhiello della storica azienda olbiese ma i dettagli dei contratti e dei contraenti sono coperti da riserbo. L’altra sfida è quella del motori elettrici “full hybrid”, le prime imbarcazioni saranno presentate a breve.

Mari molto “caldi”

L’azienda della stella gode della “copertura” politico militare del governo italiano. Le sue forniture internazionali hanno un valore, e delle implicazioni, che vanno oltre il dato puramente commerciale. C’è lo storico rapporto con la United States Navy, ci sono i nuovi canali aperti con paesi della penisola arabica. Tra i clienti diversi paesi del Nord Africa, i gommoni professionali sono stati forniti alla Guardia Costiera libica (corpo militare spesso contestato) con la “benedizione” del governo italiano. Conferma Francesco Pirro: «Il gruppo ha ottenuto ordini da diversi governi per operazioni di salvataggio, polizia e pattugliamento delle coste”.

Obiettivo, espansione

I gommoni prodotti a Olbia hanno “partecipato” a missioni “coperte” in tutto il mondo, sono uno strumento di primissimo livello qualitativo e ora l’azienda vuole fare il salto di qualità. Il dato di partenza da l’idea della sfida, attualmente il 57 per cento dei ricavi è per le vendite in Italia, il 43 per cento all’estero. Nel 2023 il valore complessivo della produzione è stato di quasi 28 milioni di euro, i ricavi delle vendite 24,8 milioni, con un più 19 per cento rispetto al 2022. Il management dell’azienda spiega: “I soldi che saranno raccolti con la quotazione in Borsa sono destinati al sostenere l’ampliamento dello stabilimento di produzione in Sardegna. La Novamarine porta nella produzione dei gommoni per uso civile, i risultati innovativi di progettazione e produzione ottenuti in ambito militare. E la sfida per i prossimi anni sono gli scafi in alluminio.

RIPRODUZIONE RISERVATA