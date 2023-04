Per chi ha gran nostalgia  di “Grease” sono ritornate le Pink Ladies 

Un salto nel passato per riassaporare le atmosfere anni Cinquanta anche senza John Travolta e Olivia Newton-John. Con “Rise of the Pink Ladies” Annabel Oakes (già sceneggiatrice di “Transparent”), regala agli spettatori di Paramount+ uno spin-off omaggio al film originale “Grease”.

Qualche anno prima che Danny Zucco conquistasse il cuore delle liceale del Rydell High, ecco le quattro ragazze, le Pink Ladies, gruppo di studentesse pronte a sovvertire le regole della scuola verso la loro emancipazione. Nel cast troviamo Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells in quelli di Olivia, Ari Notartomaso è Cynthia mentre Tricia Fukuhara è Nancy. La storia raccontata è quella della perfettina Jane (Marisa Davila) che si fidanza con il ragazzo più popolare del liceo, Buddy (Jason Schmidt). Ma a minare la loro serenità arriva subito un pettegolezzo sul conto della ragazza. Supportata dalle nuove amiche, Jane farà i conti con un mondo scolastico chiuso e pieno di pregiudizi. Fino a quando deciderà di sfidare come presidente del consiglio studentesco proprio il suo Buddy.

La serie di sicuro attira l’attenzione di nostalgici e curiosi. Ma per arrivare al cuore dei più giovani, la produzione si è impegnata a disseminare la trama di tracce che vanno dalla disparità di genere, alla discriminazione razziale e al moralismo sessuale. E punta anche sulla musica, incidendo brani originali, allestendo coreografie e costumi di scena perfetti. (gr. pi.)