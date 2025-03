Per chi fa la spesa c’è il parcheggio collegato con i box  

Se ne parlava già nel 2010. Un parcheggio per centinaia di posti auto finito e mai inaugurato. Alla fine serviva il trasferimento del mercato di San Benedetto per aprile. Centosettantadue stalli, aperto 24 ore su 24, collegato direttamente tramite gli ascensori al mercato provvisorio (negli orari in cui il mercato resterà aperto, cioè dalle 7 alle 14 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 15 il sabato). Benvenuti nel nuovo parcheggio (sotterraneo) Nazzari, ingresso e uscita in via Sant’Alenixedda, la struttura gestita da Parkar che dà fiato ai clienti del mercato ma anche ai residenti del quartiere (per i quali la società sta studiando abbonamenti). La tariffa giornaliera è di 1 euro per ogni ora, mentre per l’intera giornata il costo è di 10 euro.

Il nuovo parcheggio da 172 stalli si aggiunge ai 122 posti che l’amministrazione ha tracciato in tutta l’area attorno al mercato, più gli altri che restano disponibili nell’anello esterno attorno al vecchio mercato di San Benedetto e i posteggi che sono ricavati nel parcheggio del Parco della Musica, 350, ingresso accanto a piazza Giovanni XXIII. ( ma. mad. )

