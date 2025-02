Per Carnevale si fa sul serio 

Un numero di carri allegorici in doppia cifra: saranno 11, e in paese non se ne vedevanto tanti da decenni, e con loro centinaia e centinaia di maschere e figuranti e un artista d’eccezione come Sandro Murru, che con il suo Dj Carnival Show comincerà da Domusnovas il suo tour nelle piazze isolane. C’è grande attesa per il “Carnevale domusnovese 2025”, in programma domenica.

La sfilata di carri allegorici e figuranti partirà alle 15 da largo Chia. Comune e Pro Loco sono al lavoro da mesi per un evento che vuole rinverdire i fasti del recente passato. Anche stavolta si è rinnovata la collaborazione con le Pro Loco, le associazioni di Musei e Villamassargia (in modo da garantire carri e figuranti nelle rispettive sfilate) e sodalizi di Iglesias, San Sperate e Soleminis.

A risultare attrattivi sono la lunghezza di una serata che dalle 18, dopo la zeppolata della Pro Loco, proporrà in piazza Matteotti la dance di dj Sandro Murru, ma più ancora, la decisione del comune da quest’anno di prevedere rimborsi economici per carri e figuranti. «Ci sembrava doveroso – spiega l’assessore con delega agli Spettacoli Davide Aru – concederli a chi lavora da mesi per rendere possibile un evento come questo che è anche un’ottima vetrina per Domusnovas. Riconosceremo 250 euro a ciascun carro presente con almeno 20 figuranti e 100 euro a ciascun gruppo con almeno 25 partecipanti».

Domenica a sfilare per il paese ci saranno, per Domusnovas, il carro a tema Disney della Pro Loco, “Oriente Express” dell’asd Fun Fit Dance, “La banda bassotti” della banda musicale Pietro Mascagni, “I pagliacci” della polisportiva Sud Ovest. Per Musei di scena “Squid Game” dell’associazione Paralax, “Norfieddu” della Pro Loco e “Reporter in peace”. Presenti anche “Figli dei fiori” (Pro Loco Villamassargia), “Banda bassotti” (associazione A Chent’annos, Iglesias), “Braccio di ferro” (Pro Loco San Sperate) e “Farfalle arcobaleno e arcobaleminis” (Pro Loco Soleminis). «Felicissimi di questa grande partecipazione», osserva Silvia Erbì, segretaria della Pro Loco: «È il frutto di un grande lavoro di preparazione. Il nostro intento è di continuare a crescere e riportare il carnevale domusnovese ai fasti di un tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA