«Per carità, basta sangue» 

Inviata

Fonni «Per carità, basta. È tempo di considerare l’altro come un fratello». Davanti alla bara di legno chiaro di Giovanni Mureddu e ai fiori bianchi che la incorniciano il parroco di Fonni rivolge la sua supplica alla comunità. «Possano certe situazioni non avvenire più», dice don Antonello Solinas che si affida a un messaggio di fraternità per implorare la fine dell’odio e della violenza che hanno risucchiato la vita dell’autotrasportatore quarantanovenne e di altri prima di lui.

L’autopsia

Il feretro arriva da Nuoro alle 16 in punto dopo l’autopsia avvenuta venerdì pomeriggio. Dall’esame eseguito dal medico legale Roberto Demontis emerge che Mureddu è morto per uno choc emorragico dovuto ai numerosi colpi di fucile e pistola che lo hanno centrato in diversi organi vitali. I colpi, esplosi da due armi nell’agguato di giovedì sera, sembrano confermare l’ipotesi che ad agire siano stati almeno due killer. Secondo la ricostruzione della Squadra mobile di Nuoro che indaga sul delitto, coordinata dal pm Ireno Satta, Mureddu sarebbe stato raggiunto da una fucilata all’incrocio tra via Marceddu e via Brigata Sassari mentre era alla guida dell’auto. Poi, già ferito, nella corsa disperata a piedi per mettersi in salvo, è stato centrato dai colpi di pistola. A quel punto si è accasciato a terra morendo dissanguato.

In chiesa

«Accompagniamo Giovanni con la preghiera. Troverà non un giudice spietato ma di misericordia. E gli chiediamo di pregare per questa comunità perché sia l’ultimo che fa questa fine, morire come una bestia», dice don Solinas dall’altare della basilica dei Martiri. Ammette di essere turbato dalla ferocia dell’agguato: «Ancora una volta c’è chi prende il posto di Dio e decide in modo spietato sulla vita degli altri. I cristiani non vanno a togliere la vita a nessuno». Insiste sulla «comunità fraterna» da costruire, anche citando don Milani che diceva: “Mi interessi, mi stai a cuore”. «Vedo lo sforzo e il sacrifico di tante belle persone, anche nella famiglia di Giovanni, che desiderano creare legami di amicizia e fraternità. Eppure c’è chi vive in contraddizione con la vita cristiana». Le parole del parroco riflettono le speranze diffuse di una comunità che vorrebbe chiudere con i rigurgiti d’odio e vendetta. «È un momento triste», confessa Caterina Muntoni, sorella del sacerdote ucciso a Orgosolo nel 1998, mentre entra in chiesa. «Sembrava che la comunità stesse vivendo un periodo di calma, invece c’è qualcosa che non va. Dobbiamo interrogarci e sentirci tutti responsabili perché se ne esce tutti insieme», dice di fronte a un’escalation pesante: dal delitto agli incendi di auto e capannone.

Le indagini

Gli investigatori raccolgono le testimonianze di parenti e amici della vittima, esaminano le immagini riprese dalle telecamere installate nella zona dell’agguato. E soprattutto riprendono in mano i fascicoli legati alle tante vicende giudiziarie che hanno coinvolto Mureddu, dalla faida di Siurgus Donigala alle rapine a Gergei e Luogosanto senza tralasciare di verificare eventuali collegamenti nelle vicende di casa, a iniziare dal delitto di Salvatore Nolis, il priore di San Giovanni ucciso il giorno della festa, sei anni fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA