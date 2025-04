Per Carboni una sconfitta a testa alta 

Si ferma negli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp 50 Challenger Roma Garden Open. Il 19enne algherese, in tabellone grazie a una wild card, è stato sconfitto in tre set e due ore e mezza di gioco da Francesco Maestrelli. Dopo aver vinto il primo set per 6-3, Carboni cede il passo all'avversario, che chiude 6-4, 6-2.

Italiani ok al Forte

Si allinea agli ottavi di finale il quarto Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nel femminile, esordio complicato per le prime due teste di serie: la numero 1 Nuria Brancaccio (tesserata per il Tc Cagliari) batte in rimonta 2-6, 6-3, 6-1 Beatrice Ricci, mentre la 2 Giorgia Pedone lotta due ore e 30' per avere la meglio 6-1, 2-6, 7-5 su Samira De Stefano. Avanzano anche la lucky loser Jennifer Ruggeri (che sorprende 6-3, 2-6, 6-1 la numero 5 del seeding Hikaru Sato), Tatiana Pieri e le qualificate Anastasia Bertacchi ed Enola Chiesa. Nel maschile, buona la prima per il qualificato Daniel Bagnolini (6-3, 4-6, 7-5 in oltre 3 ore sul davisman romeno Cezar Cretu), per la testa di serie numero 8 Andrea Picchione, Gabriele Piraino e Federico Bondioli. ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA