Rugby.
19 ottobre 2025 alle 00:29

Per Capoterra ottimo avvio: vittoria e bonus 

Inizia con una vittoria col bonus la stagione dell'Amatori Rugby Capoterra. Nella prima giornata del campionato di Serie B, i giallorossi superano 32-17 i piemontesi del San Marco, squadra neopromossa. Gara dai due volti quella andata in scena al Comunale di Via Trento, con il risultato che si sblocca dopo 5' di gioco grazie a un piazzato di Simone Brui, che poi si ripete marcando e trasformando una meta al 12'. Il Capoterra non molla la presa e al 21' arriva anche la meta di capitan Nuhu Chibsa. Al 33', Antonio Ganga va in meta e Brui calcia il 22-0 che chiude il primo tempo. In avvio di ripresa si fanno vedere gli ospiti, con una meta trasformata (42') e un piazzato (46'). Il giallo a Piras permette ai piemontesi di trovare un'altra meta trasformata e riaprire la sfida (22-17 al 59'), ma un altro cartellino permette ad Angelo Valentine di varcare ancora la linea di meta e a Brui di centrare i pali allo scadere.

Alghero al via
E oggi, anche la stagione dell'Amatori Alghero inizia davanti al pubblico di casa. Alle 14.30, il XV di coach Marco Anversa ospita sul manto erboso di Maria Pia il Milano nella prima giornata del Gruppo 2 di Serie A.

