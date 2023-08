Per Buffon «finisce qua» 

Dopo le indiscrezioni, l’ufficialità. «Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme». Gianluigi Buffon ufficializza con un video su Instagram l’addio al calcio giocato facendo scorrere le immagini salienti della sua carriera, dagli inizi col Parma ai trionfi con la maglia della Juventus e della Nazionale culminata con la vittoria del Mondiale 2006. A 45 anni potrebbe diventare capo delegazione dell’Italia, ruolo che fu del suo idolo Gigi Riva e poi di Gianluca Vialli, allungando una storia che lo vede già protagonista assoluto col record di presenze (176) e la partecipazione a cinque Mondiali (primato condiviso con altri sei giocatori tra cui Messi, Cristiano Ronaldo e Matthaus), quattro Europei e due Confederations Cup. Con l’Under 21 ha vinto un Europeo nel 1996 e nello stesso anno ha preso parte ai Giochi olimpici.

Quasi 30 anni

Sono passati quasi 28 anni dal 19 novembre 1995, data in cui esordì in Serie A appena 17enne al Tardini col Parma contro il Milan: parò tutto, la gara finì 0-0. E cominciò la sua leggenda. Dieci scudetti, un campionato di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato francese e una Supercoppa di Francia, un Mondiale, il titolo di vice campione d’Europa nel 2012. Il suo idolo era il camerunense Thomas N’Kono, lui è diventato il miglior portiere italiano della storia assieme ad altri due campioni del mondo, Gianpiero Combi e Dino Zoff. «Oggi rendiamo onore al ritiro del leggendario portiere Gigi Buffon», il saluto del Parma, «nel corso della sua carriera, che non ha eguali, Gigi ha dimostrato un’abilità senza pari, una determinazione implacabile e una passione incrollabile dentro e fuori dal campo. Congratulazioni a un vero campione e amico». Ma è tutto il mondo del calcio a celebrarlo, dall’Inghilterra al Brasile, dalla Spagna all’Argentina, dalla Germania all’Australia. Per la Juventus «è molto difficile trovare le parole giuste e salutare il numero 1 per eccellenza. Sei diventato IL portiere. Hai deciso di scrivere la parola fine e togliere per l’ultima volta quei guanti con cui hai saputo modellare una carriera straordinaria. Oggi finisce un’era. Sei stato il giocatore che ha vestito più a lungo la nostra maglia, quello che ha vinto più titoli, il secondo in assoluto per numero di presenze. Sei stato il nostro capitano e il nostro baluardo. Sei stato semplicemente Gigi». Per Mbappé, col quale ha giocato al Psg, «è stato un piacere incontrarti, sei un uomo d’oro che mi ha dato preziosi consigli. Buona strada e grazie». E poi gli ex compagni Bonucci, Marchisio, Dybala e Pjanic, la Lega di Serie A.

Gli incarichi

Ora per lui è probabile l’ingresso nello staff della Nazionale maggiore per diventare capo delegazione. Sarà il Consiglio federale convocato per domani alle 11,30 a prendere la decisione, e non solo quella riguardante Buffon. C’è da valutare il futuro della Nazionale femminile dopo il ko al Mondiale, con l’addio quasi certo della ct Bertolini (tra i nomi che circolano ci sono quelli di Andrea Stramaccioni e Paolo Nicolato, reduce dalla guida dell’Under 21). Nell’Italia di Roberto Mancini dovrebbe arrivare Andrea Barzagli mentre Alberto Bollini, che di recente ha vinto gli Europei Under19, diventerà vice del ct. Carmine Nunziata, vice campione del mondo con l’Under 20, sostituirà Nicolato; all’Under 20 dovrebbe arrivare Attilio Lombardo mentre Bernardo Corradi, attuale tecnico dell’Under 17, dovrebbe essere promosso all’Under 19.

