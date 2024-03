Per Brunetta il compenso da dirigente oltre la pensione: è caos 

Renato Brunetta diventa caso politico. Tutto ruota intorno a una norma contenuta nel decreto Pnrr che all’ex ministro della Pubblica amministrazione permetterebbe di cumulare la pensione con lo stipendio da dirigente. Le opposizioni sono insorte: «Un inaccettabile regalo del Governo Meloni».

Brunetta è da aprile 2023 presidente del Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, scelto dal Consiglio dei ministri al posto di Tiziano Treu. Proprio per via della sua condizione di pensionato, l’ex ministro aveva accettato l’incarico a titolo gratuito, visto che dal 2012 il decreto legge 95 impedisce la doppia retribuzione a quanti sono in quiescenza. Ma adesso, a distanza di quasi un anno dalla nomina, ecco spuntare la norma inserita nel decreto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, al momento all’esame della Camera.

Quella gabola non è però sfuggita alle opposizioni che hanno fatto saltare il tappo sul caso Brunetta. L’ex ministro, al pari dei consiglieri-pensionati, sarebbe così esentato dalle limitazioni previste in Italia dal 2012. Sul piede di guerra M5S e Alleanza Verdi Sinistra. «È proprio una bella ricompensa, quella per Brunetta, colui che mesi fa ha affossato le aspettative di milioni di cittadini sottopagati e con salari da fame – tuona Francesco Silvestri, capogruppo dei Cinque Stelle alla Camera -. Dopo il ritorno dei vitalizi, ora Giorgia Meloni lancia un altro bel messaggio al Paese con uno stipendio di casta». Gli fa eco Nicola Fratoianni, deputato di Avs e segretario nazionale di Sinistra Italiana: «Oggi comprendiamo quale utilità abbia avuto il Cnel: non è riuscito a risolvere il problema degli stipendi bassi dei lavoratori, ma certamente ha dato uno stipendio a Brunetta. Ora siamo tutti più sollevati».

