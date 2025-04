Per Brignone la telefonata di Mattarella 

Milano. «Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre. Le condizioni della pista erano ottime, stavo bene», ha aggiunto l'azzurra trovando la forza di scherzare «e se tornassi indietro rifarei tutto uguale… cercando però di non cadere!». Dopo le prime parole all'Ansa giovedì notte, Federica Brignone dopo l'operazione ha aggiunto un bel post di ringraziamento («L’ho combinata grossa...»). La sciatrice ha passato una notte tranquilla alla Clinica La Madonnina di Milano e ieri ha ricevuto anche la telefonata del presidente Sergio Mattarella. La Commissione medica Fisi che l'ha visitata ieri mattina é soddisfatta per il decorso post operatorio. Ha già iniziato la fisioterapia.

«Anche da bambina è sempre guarita in frettissima da tutte le cose che aveva, quindi mi auguro che le sia rimasta quella capacità», ha detto alla Rai la mamma Maria Rosa “Ninna” Quario e un’altra ex grande azzurra, Deborah Compagnoni la incoraggia: «Ha grinta e carattere, è una tigre, sa lottare, darà il massimo per rientrare. Io dopo gli infortuni ho fatto gare bellissime e questo le auguro di fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA