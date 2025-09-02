VaiOnline
Festival.
03 settembre 2025

Per Bookolica a Tempio c'è Ranucci  

Un’anteprima prestigiosa grazie a uno dei protagonisti più autorevoli dell’informazione nel nostro Paese. Bookolica riparte da Tempio Pausania, venerdì prossimo, 5 settembre, e da Sigfrido Ranucci, come ultima tappa di avvicinamento al festival prima dell’appuntamento con l’ottava edizione, in programma a Scano di Montiferro dal 17 al 19 ottobre.

Volto amatissimo del servizio pubblico, Ranucci è da molti anni al timone di Report, il principale programma d’inchiesta giornalistica del panorama televisivo italiano. Il popolare conduttore incontrerà il pubblico di Tempio alle 18,30 nel Salone di rappresentanza del Comune, in piazza Gallura 3. A guidare la conversazione saranno i giornalisti Diego Gandolfo e Pablo Sole, per un incontro dal titolo “Una storia sbagliata - Giornalismo d’inchiesta, parole scomode e verità nascoste”. partendo dall’ultimo libro di Ranucci “La scelta”, Bompiani.

