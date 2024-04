Per bloccare l’assalto eolico ecco la mappa dettagliata  del paesaggio rurale sardo  

Basterebbe, dice il professore, aprire un cassetto. E leggere con pazienza, perché enorme è la mole di dati raccolti. A quel punto, in capo a un mese esagerando, il piano paesaggistico regionale sardo per le aree rurali sarà pronto e i pali con le eliche andranno a girare altrove. «Una delibera di Giunta»: basta quella dice Giuseppe Pulina, ordinario di Etica e sostenibilità degli allevamenti dell’Università di Sassari, «per bloccare l’assalto eolico». Sempre che l’attuale amministrazione, precisa il docente, sappia di avere la mappa completa e dettagliata del territorio rurale isolano, consegnata quattro anni fa, con cui scrivere di corsa il PPR e arginare una volta per tutte la proliferazione inconsulta di pale eoliche.

Per la rassegna Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, durante la lectio di domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino alle 18, il professore e prorettore alla Ricerca dell’ateneo sassarese, illustrerà alcuni dati di uno studio del paesaggio rurale sardo condotto dal 2015 al 2020 dalle Università di Cagliari e Sassari, l’Agenzia regionale Forestas, l’Unione dei Comuni e il Museo del costume di Nuoro. Un lavoro imponente che solo parzialmente potrà essere riassunto nel consueto spazio settimanale della rassegna organizzata dai Musei nazionali di Cagliari e curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

I ricercatori hanno individuato e schedato 252 paesaggi agrari locali, decine di paesaggi agrari storici, beni culturali (che solo per il 10 per cento sorgono in territorio urbano), i rimboschimenti, i terrazzamenti (10 mila in tutta l’isola), gli insediamenti abitativi. «I colleghi di Cagliari», aggiunge Pulina «hanno mappato anche tutto il costruito in agro, indicando persino gli stilemi da seguire per le ristrutturazioni o le nuove costruzioni». Cinque anni di lavoro, finanziato solo in parte parte dalla Regione, che restituiscono una fotografia particolareggiata delle campagne sarde, ovvero del paesaggio più importante dell’isola, poiché il 95 per cento del suo territorio è rurale.

Con una delibera del 2016, ricorda il docente sassarese, la Sardegna è stata la prima regione italiana ad adottare la definizione di paesaggio rurale della Convenzione europea, per cui esso è una parte del territorio destinato a usi prevalentemente agricoli, zootecnici, forestali, naturali e insediativi, e in cui gli interventi umani si alternano a espressioni della natura, «così come è percepito dalle popolazioni». Per ragioni che affondano nei millenni, aggiunge Mongiu, «l’Isola è un caleidoscopio di paesaggi rurali. Sulla base della carta della vegetazione, il 23% della superficie è occupata da paesaggio agrario, il 30% da paesaggi forestali, il 36% da paesaggi zootecnici, l’8% da paesaggi naturali, il resto dai paesaggi del costruito”. Una ricchezza enorme che in molte località si è mantenuta inalterata. Come, per esempio, nel Mandrolisai, tra Atzara e Sorgono, dove si conservano “evidenti testimonianze della sua origine e della sua storia”, e per questa ragione il “Paesaggio policolturale del Mandrolisai“ è stato iscritto, unico nell’isola, al Registro nazionale dei Paesaggi rurali d’interesse storico.

Il paesaggio, chiosa Giuseppe Pulina, è la carta d’identità del territorio, un bene in sé che dev’essere protetto e curato. «Noi abbiamo scritto anche le linee guide che la Regione dovrebbe adottare per i piani urbanistici in territorio rurale». Allora, che cosa si aspetta?

