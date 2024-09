Per Berrettini nuovo infortunio e ritiro a Tokyo 

Ennesimo infortunio per Matteo Berrettini, che nel championship “Kinoshita Group Japan” di Tokyo si è ritirato nel secondo turno dopo poco più di un’ora e un quarto di partita contro il francese Athur Fils, numero 24 Atp, per un problema ai muscoli addominali. L’italiano aveva vinto il primo set al tie break ma, dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista e aver deciso di provare ad andare avanti, si è arreso dopo soli altri quattro punti. Nel primo turno l’azzurro aveva battuto l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 67. Sembrava un inizio incoraggiante in vista dell’obiettivo del romano, scalare posizioni nel ranking per essere testa di serie all’Australian Open il prossimo gennaio. Ora un nuovo stop, la cui durata è da stabilire.

Esordio positivo invece per Lorenzo Musetti nel China Open, Atp 500 sul cemento a Pechino. Il 22enne di Carrara, 19 del ranking, ha battuto 7-5, 4-6, 6-3 dopo quasi due ore e un quarto di lotta il belga Zizou Bergs, 74. Al secondo turno troverà Yunchaokette Bu, 96. Avanzano Alcaraz e Medvedev. Intanto Sinner è atteso questa mattina dal russo Román Rišátovič Safiúllin agli ottavi di finale del torneo cinese.

RIPRODUZIONE RISERVATA