Per Bebo Antinori due turni di stop 

Appena arrivato sulla panchina della Ferrini Cagliari in Eccellenza al posto del dimissionario Sebastiano Pinna e già squalificato: Bebo Antinori resterà fermo due giornate per decisione del Giudice sportivo: il tecnico, in base al referto arbitrale, è stato espulso domenica scorsa nel match perso in casa contro il Budoni (doppia ammonizione, la seconda arrivata per proteste) e «mentre abbandonava il terreno di gioco continuava a contestare il direttore di gara».

In Promozione, girone B, è stato omologato il risultato del campo tra Stintino e Siniscola: gli ospiti si sono presentati alla gara con nove calciatori inseriti nella distinta ma «tra il primo e il sesto minuto del secondo tempo» tre di loro, ha spiegato l’arbitro, hanno accusato un infortunio che non ha permesso loro di continuare a giocare, così a quel punto, sul risultato parziale di 4-0, l’incontro è stato sospeso «per mancanza del numero minimo di calciatori». Ieri la decisione del Giudice sportivo, che ha inflitto al club la sconfitta per 4-0: cioè il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione «in quanto più favorevole alla società Stintino».

Nello stesso campionato, ma nel girone A, il giocatore Andrea Marco Caddeo del Cus Cagliari sconterà 4 giornate per aver «contestato una decisione arbitrale» ingiuriando direttore di gara e assistente ufficiale, mentre il calciatore Mattia Desini del Sennori resterà fermo tre turni perché, espulso (ingiurie «ai sostenitori della squadra avversaria»), dopo la notifica del provvedimento «si avvicinava all’assistente rivolgendogli una frase limitatamente offensiva».

Infine nell’Under 15 Giovanissimi regionali sono stati inflitti 4 turni a un giocatore della San Paolo Sassari che ha insultato l’arbitro per una punizione a favore degli avversari.

