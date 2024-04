Per Barella l’ottava da ex contro il Cagliari 

Bastoni recupera per Inter-Cagliari, de Vrij resta in dubbio. L'allenamento di ieri ha risolto il dubbio su uno dei due difensori che Inzaghi non ha avuto a disposizione con l'Udinese lunedì, mentre per l'altro bisogna ancora attendere. De Vrij era l'unico non in gruppo coi compagni ieri, ha lavorato ancora a parte pur a buon ritmo. Con due giorni rimanenti appare difficile vederlo in campo dal 1': prevista quindi la conferma di Acerbi al centro della difesa. Al posto degli squalificati Martínez e Pavard sempre più favoriti Sánchez e Bisseck. Ieri, ad Appiano Gentile, visita speciale di una leggenda interista come Sandro Mazzola: è un doppio ex, nel 2000 per due mesi fu consulente di mercato al Cagliari.

Il grande ex

Fra i punti fermi della stagione quasi perfetta dell'Inter c'è senza dubbio Nicolò Barella. Domenica sarà l'ottava da ex contro il Cagliari, sfida per lui sentitissima, dopo il trasferimento nell'estate del 2019 che l'ha portato a proseguire un percorso di crescita proseguito in maniera evidente negli ultimi anni. Finora, coi rossoblù, il centrocampista ha collezionato sei vittorie e un pareggio (l'1-1 al Meazza del 26 gennaio 2020, firmato dall'altro ex Nainggolan). Con un gol, splendido e senza esultare, il 13 dicembre 2020 alla Domus a porte chiuse che provocò molte contestazioni dei tifosi rossoblù. Su cui lui stesso aveva chiarito all'epoca: «Segnare al Cagliari è stato strano, ero contento ma anche dispiaciuto. Ho chiesto scusa subito e mi sono un po’ emozionato», le sue parole poco dopo quel giorno. E più volte, negli anni, Barella ha ribadito come giocare contro la squadra della sua città e dov'è cresciuto sarà sempre speciale.

I numeri

Il rigore segnato da Calhanoglu a Udine (10/10 in stagione, 15/15 quelli calciati all'Inter) ha permesso ai nerazzurri di stabilire un primato assoluto in Serie A: mai nessuno aveva fatto gol in tutte le prime 31 giornate. In tutto sono 39, l'ultima a secco è lo 0-1 col Monza del 15 aprile 2023. È uno dei tanti record stagionali della squadra di Inzaghi, che ora punta i principali: lo scudetto della seconda stella nel derby del 22 aprile, il record di punti del club (97 nel 2006-2007) e dell'intera Serie A (102 della Juventus 2013-2014). Con 26 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta, 75 gol fatti e 15 subiti, si sta avvicinando a questi numeri storici.

RIPRODUZIONE RISERVATA