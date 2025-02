«Per attenuare i disagi il Comune eserciti il potere di controllo» 

L’avvocato Giorgio Concas ha studio e abitazione in via Dettori. Ha ingaggiato una battaglia legale con Abbanoa, responsabile, a suo avviso, dei cedimenti che hanno causato i crolli di due anni fa. «Sotto il profilo ambientale si registra un grande degrado. Se di notte la strada è pericolosa a causa del buio, di giorno, con la luce, lo spettacolo è ancora più inquietante: muri lacerati, sporcizia e, nel recinto dove poggiano i puntelli, immondezza. Grida vendetta vedere un angolo così bello in queste condizioni, con colpe anche dei proprietari dei locali che non curano gli ingressi e le vetrine».

Il legale sa che il procedimento per la richiesta danni sarà lungo e complicato. «Il Comune dovrebbe continuare a esercitare la sua funzione di controllo, soprattutto ora che con la stagione estiva è prevedibile un afflusso massiccio di croceristi e turisti. Le palazzine danneggiate hanno necessità di importanti interventi strutturali, solo con l’intervento dell’amministrazione si potranno trovare le soluzioni». Nel frattempo, per sensibilizzare Palazzo Bacaredda è in arrivo una proposta. «Vogliamo creare un comitato per sollecitare il Comune, che dovrebbe farsi carico delle opere ».

RIPRODUZIONE RISERVATA