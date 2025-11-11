Per Alice Virdis sfuma il sogno Mondiale 

Alice Virdis non andrà nelle Filippine per giocare il primo storico Mondiale femminile di calcio a 5. Il capitano del Cagliari è una delle quattro escluse dall’elenco finale delle quattordici scelte da Francesca Salvatore, ct della Nazionale.

La diciassettenne ha preso parte al raduno di Roma ma alla fine non disputerà la Coppa del Mondo insieme alle altre tre tagliate: Arianna Bovo, Rebecca De Siena e l’ex portiere rossoblù Anthea Polloni, che resterà aggregata al gruppo come quindicesima. «Ci tengo a dire che portiamo emotivamente con noi anche chi non sarà fisicamente a Manila», ha voluto sottolineare la ct, «giocheremo anche per loro. Purtroppo le scelte in queste competizioni vanno fatte, sono necessarie ed è stato complicato dover salutare le ragazze, che ringraziamo. Cercheremo di fare il nostro massimo scendendo in campo anche per loro».

L’esordio mondiale delle azzurre, inserite nel girone D, è in programma domenica 23 novembre contro il Panama alle 10 italiane. A seguire la sfida al Brasile mercoledì 26 e all’Iran sabato 29. Le prime due di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale, che si disputeranno tra l’1 e il 2 dicembre. Venerdì 5 le semifinali, domenica 7 la finale.

Alice Virdis farà il tifo per le sue compagne da casa, consapevole che a suon di gol in A con il suo Cagliari può entrare a far parte stabilmente del gruppo della Nazionale, con l’obiettivo di partecipare alla prossima Coppa del Mondo. L’età è della sua parte.

RIPRODUZIONE RISERVATA