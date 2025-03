Per Alghero e Olbia l’estate sarà in crescita 

Per gli aeroporti del Nord Sardegna si preannuncia la migliore stagione di sempre. Ne sono convinti i manager di Sogeaal e Geasar che ieri hanno presentato il programma della Summer 2025 nei due scali di Alghero e Olbia. Sei milioni di posti disponibili e un network di 89 destinazioni e 154 collegamenti, di cui 105 internazionali e 49 domestici. Ma al di là dei numeri, per i gestori degli scali, sono i nuovi mercati a essere interessanti.

Il Riviera del Corallo che aveva chiuso il 2024 con un milione e 600 mila passeggeri, punta a migliorare la performance grazie ai 36 collegamenti di cui 15 nazionali e 21 internazionali. Sul fronte domestico Ryanair attiverà le rotte per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia. Volotea, invece, opererà su Torino, Verona e la new entry Firenze (Ita Airways in continuità territoriale, per Roma e Milano Linate). La maggior parte dei collegamenti internazionali è garantita dalla low cost irlandese verso Bruxelles, Francoforte e Monaco, Londra Stansted, Cork e Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona e Madrid e Budapest. Volotea vola su Bordeaux e Parigi Orly. L’offerta di Wizz Air con Bucarest, Budapest e il primo collegamento verso la capitale bulgara Sofia. Ulteriore novità è il collegamento diretto con Belgrado della Air Serbia.

Cresce anche il Costa Smeralda. Ha chiuso l’anno con tre milioni e 800mila passeggeri e sfonderà il tetto di quattro milioni nel 2025. Dal 30 marzo avrà un network di 118 collegamenti: 84 internazionali e 34 domestici, operati da 40 compagnie. Sei le nuove rotte: il vettore easyJet amplierà l’offerta attivando Edimburgo e Zurigo. Dal Regno Unito il nuovo collegamento con London City della sussidiaria di British, Ba Cityflier. La tedesca Condor introdurrà il volo per Norimberga. Infine con Air Corsica Olbia avrà un volo diretto su Figari. E grazie a Ita Airways nel picco estivo il volo Olbia-Torino.

