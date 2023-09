«Per alcuni edifici situazione stabile e nessun pericolo» 

Uno spiraglio di luce si apre per una parte di inquilini e commercianti di via Dettori. Secondo la relazione del perito del Tribunale Fausto Mistretta, i sensori posizionati per monitorare gli edifici con i numeri civici dispari dal 27 al 39 (quelli dal lato opposto al punto in cui è stata localizzata la perdita idrica) “evidenziano una situazione stazionaria, motivo per il quale si ritiene che per essi non sussistano più condizioni di pericolo”. In sostanza potrebbero essere dichiarati agibili, ma solo dopo che via Dettori sarà messa in sicurezza, Per questo chi abita o lavora nella strada della Marina chiede un intervento urgente del Comune. «Quando ci saranno le condizioni saremo pronti a intervenire», afferma Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. «Prima però dobbiamo prendere visione della perizia del Ctu e successivamente faremo le nostre osservazioni». Via Dettori quando sarà riaperta consentendo così almeno a una parte di commercianti e abitanti di rientrare in possesso degli immobili? «Ancora non lo sapiamo, prima dobbiamo analizzare la relazione di Fausto Mistretta e confrontarci con i nostri tecnici e avvocati. Se emerge la possibilità di aprire un varco pedonale ci adopereremo in tempi brevi».

