Peppino Loddo nominato cavaliere 

Tra i nuovi cavalieri della Repubblica c’è anche il dirigente scolastico provinciale. Peppino Loddo, ex preside del Liceo Classico Siotto, per vent'anni mente e voce della rappresentanza sarda della scuola in seno alla Cgil, è stato insignito del titolo di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella.Loddo, 66 anni, ha iniziato la sua carriera di insegnante ad Atzara, Austis, Sorgono, Ortueri, Domus De Maria, Ussana e Monastir, con particolare dedizione agli svantaggiati e alle iniziative per valorizzare il ruolo dell’istruzione pubblica come fattore decisivo di sopravvivenza delle piccole comunità. Dal 1994 al 2014 ha ricoperto incarichi apicali nella Cgil scuola, contraddistinguendosi per l’attività a livello territoriale e nazionale, con ruoli apicali negli organismi della Confederazione. Quindi ottiene la dirigenza, passando dall’altra parte. Nel 2015 guida diverse scuole pubbliche della Città metropolitana di Cagliari. Tra queste, il Liceo Siotto. Ed è un periodo in cui dedica particolare attenzione ai fenomeni della dispersione. Tra il 2016 e il 2019 è operativo nella dirigenza tecnica a livello regionale, con funzioni ispettive di sostegno e impulso alle attività del sistema scolastico. Dal 2019 è direttore scolastico provinciale, con lo stesso piglio che, chi lo ha conosciuto all’epoca, metteva durante le manifestazioni sindacali. (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA