Peppeddu Cuccu, attore di Barbagia 

Orgosolo e il cinema sardo in lutto per la scomparsa di Peppeddu Cuccu, spentosi nella mattinata di ieri all’età di 76 anni.

Diventato attore per puro caso, nel 1961, all'età di 12 anni, debuttò nel lungometraggio “Banditi a Orgosolo” del regista Vittorio De Seta, interpretando il fratello minore del protagonista, Michele Cossu. In una pellicola che sbancò, poi, la ventiduesima Mostra del Cinema di Venezia, come miglior opera prima e ai Nastri d’Argento come miglior fotografia in bianco e nero, offrendo uno spaccato sulla condizione del banditismo in Barbagia.

Particolarmente colpito dal suo talento, Vittorio De Seta porterà con sé Pppeddu Cuccu a Roma, dove, durante i lavori in sala doppiaggio, lavorerà al fianco di Gian Maria Volontè.

Nel 2008, il ritorno sulla scena con “Sonetaula” insieme al regista dorgalese Salvatore Mereu («mi ha lasciato un amico», dice lui), con cui collaborerà, successivente, al cortometraggio “Transumanza” (2013) e nel 2022 al film “Bentu” di cui sarà autentico protagonista.

«Perdiamo un compaesano che ha portato alta l’immagine della nostra comunità», dice il sindaco Pasquale Mereu, per poi proseguire: «Peppeddu ha lavorato per decenni come allevatore, non perdendo mai il suo filo conduttore col paese e la sua gente a cui era profondamente legato. Siamo vicini alla famiglia in questo triste momento».

I funerali di Cuccu saranno celebrati domani alle 15.30 nella parrocchia di San Pietro Apostolo a Orgosolo.

