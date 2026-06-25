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A Filadelfia.
26 giugno 2026 alle 01:20

Pepe “promuove” la Costa d’Avorio Saluti a Curaçao 

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Curaçao 0

Costa d'Avorio 2

Curaçao (5-4-1) : Room, Brenet, Gaari (32' st Kastaneer), Obispo, Floranus, Fonville (32' st Noslin), Chong, Comenencia (16' st Antonisse), L. Bacuna, J. Bacuna, Locadia. Ct Advocaat.

Costa d'Avorio (4-4-2) : Y. Fofana, Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi, Diallo (1' st Oulai), Kessié (32' st Seri), Sangaré, Y. Diomande (22' st Toure), Pepè (22' st Wahi), Bonny (22' st Diakite). Ct Faé.

Arbitro : Del Cerro Grande (Spagna).

Reti : 7' pt e 17' st Pepe.

Note : recupero 4' pt-6' st. Ammoniti Pepe, J.Bacuna e Kastaneer per gioco falloso.

Filadelfia. L'Onda Blu non riesce a superare lo scoglio della fase a gironi, e sarebbe stato sorprendente il contrario, ma lascia gli Usa a testa alta dopo aver conquistato la simpatia e il rispetto dei tifosi di tutto il mondo. A Filadelfia nell'ultimo turno del gruppo E è la Costa d'Avorio a imporsi, conquistando l'accesso ai sedicesimi con gli stessi punti della Germania, ma il risultato di 2-0 non annulla i meriti dei ragazzi di Dick Advocaat, capace di infondere ad gruppo di buoni giocatori lo spirito giusto e l'orgoglio di rappresentare il più piccolo Paese al mondo a partecipare alla fase finale della Coppa del Mondo. È stata, comunque una festa, allo stadio e nell'isola caraibica. Entrambe le reti a Filadelfia sono state realizzata da Pepe al 7' del primo tempo e al 17'.

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