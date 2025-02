Pepe Herrera fa urlare il Sant’Elia 

Il 30 Marzo 1991, nel sabato che precede la Pasqua, il Cagliari festeggia battendo il Parma 2-1 e rilanciandosi nella corsa salvezza. Al 93’, quando giocatori e tifosi non ci speravano più, arriva il gol partita. El Flaco Francescoli, largo a destra in area parmense, uncina in acrobazia un pallone vagante indirizzandolo verso il dischetto del rigore dove Pepe Herrera arriva in corsa e insacca di prepotenza, impreziosendo col suo lampo fuori orario una partita ricca di emozioni e rovesciamenti di fronte. In apertura il Cagliari, reduce dalla pesante sconfitta di Firenze, non spinge e aspetta i ducali sulla metà campo. Al 20’ il vantaggio rossoblù: Fonseca, sesto gol nel torneo, lanciato da uno splendido lancio di Matteoli si presenta davanti a Taffarel, lo salta sulla sua destra e deposita nella rete sguarnita. Al 37’ ancora Fonseca impegna l’estremo brasiliano, due minuti dopo è il turno di Ielpo che salva su Osio, prima che il tempo si chiuda.

Nella ripresa un gran destro di Gambaro al 5’ è il preludio al pari parmense al 12’: Osio su punizione da fuori area trova l’angolo sulla sinistra di Ielpo. Dopo un palo di Cornacchia la partita si trascina senza altre occasioni sino al colpo di scena finale quando il pubblico può urlare di gioia per una vittoria ormai del tutto inaspettata.