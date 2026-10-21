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Alghero.
22 ottobre 2026 alle 00:23

People Strategy, politiche per le persone 

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People strategy ovvero mettere le persone al centro del territorio e creare le condizioni perché possano scegliere di viverci. È la rotta che da circa un anno sta seguendo il Comune di Alghero dopo la sottoscrizione del patto con la Fondazione Bruno Kessler di Trento e l’Università di Sassari. Ieri l’incontro per un primo bilancio. «Il Nord Sardegna cresce tutto insieme», ha sottolineato il sindaco Raimondo Cacciotto, indicando due nuove priorità. La prima riguarda la destagionalizzazione turistica: già costituito un coordinamento con aeroporto, Camera di Commercio e imprese per potenziare voli e frequenze. La seconda punta sui più giovani, con nuovi spazi per bambini e ragazzi dedicati alla lettura e alla cultura.

L’Università di Sassari, invece, con il docente Ludovico Marino, ha illustrato un percorso formativo sulla People Strategy per dirigenti, funzionari e amministratori locali. «Oggi la risorsa che comincia a mancare non sono soltanto i soldi, ma le persone, le competenze e i giovani che scelgono di restare». Dai territori sono arrivate proposte di collaborazione. Il sindaco di Olmedo ha offerto ad Alghero la condivisione del sistema di intelligenza artificiale per il rilevamento degli incendi, dalla comunità montana l’idea di organizzare una rete di coworking. Maria Grazia Salaris, assessora alle Politiche sociali del Comune di Alghero ha ricordato che la People Strategy nasce da un percorso avviato ben 13 anni fa. (c.fi.)

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