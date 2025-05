Peonie e ciclamini per dare decoro al centro e alla periferia 

C’è chi ha messo ciclamini e peonie nei balconi, chi invece, come l’associazione Anteas, ha creato una decorazione con i fiori di carta colorata. Negozianti, associazioni e centri commerciali naturali hanno partecipato all’iniziativa “Primavera in città” organizzata dall’associazione culturale e ricreativa Sette note e più con Cittadinanza Attiva Oikos e il gruppo folk Froris de Beranu, per ridare decoro a scorci del centro e della periferia invitando tutti a vestire la città di fiori. Per la verità ci si aspettava una partecipazione più massiccia ma chi ha deciso di aderire lo ha fatto dando sfogo alla propria creatività. Come Stefania Siddi titolare del negozio di giocattoli Mastro Geppetto in via Paganini che ha sistemato i vasi di fiori dentro un trenino di carta.

«Abbiamo aderito con entusiasmo al concorso - dice Siddi – proprio per cercare di dare un aspetto migliore ad alcuni angoli della città». L’associazione Anteas con i fiori di carta colorati ha voluto invece simboleggiare «la diversità, l’accoglienza e l’impegno. La primavera è casa e famiglia». Tutti gli allestimenti sono stati pubblicati nella pagina Facebook di Sette Note più. Per votarli basterà un click. Questi voti sommati a quelli di una giuria decreteranno i vincitori che riceveranno una targa simbolica. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA