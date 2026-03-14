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Sinnai.
15 marzo 2026 alle 00:31

Pentolaccia e pariglias, appendice del Carnevale 

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Il tratto di strada che fiancheggia la pista dove per oggi è in programma l’ultima giornata del Carnevale sinnaese tra la pentolaccia e is pariglias, sarà chiuso al traffico delle auto dalle 13 alle 19 e comunque sino alla fine della manifestazione. Lo stabilisce una apposita ordinanza che impone uno sbarramento dalla rotonda della Circonvallazione comunale – via Sant’Antonio fino all’ingresso con la “Cagima”. Su questo tratto di strada è previsto anche il divieto di sosta delle auto su ambo i lati. Lo stesso provvedimento è previsto nella via Sant’Isidoro, nel tratto compreso tra la via Cirronis e la rotonda della Circonvallazione comunale, sempre sui due lati. In caso di necessità è prevista la rimozione forzata dei mezzi eventualmente parcheggiati abusivamente.

La gestione del Carnevale è affidata dal Comune alla Pro Loco: per oggi è prevista la Pentolaccia alle 15, cui seguirà lo spettacolo dei is pariglias con protagonisti cavalieri-acrobati di Padria, Castiadas, Sedilo e Fonni. Saranno presenti inoltre i Tamburini del Comitato Quartiere Castello di Iglesias. Al termine tutti in Piazza Sant'Isidoro per la festa conclusiva. La chiusura con “La notte dei Novanta”, dj show con DJ Krys ed Elena Ciccu vocalist. (r. s.)

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