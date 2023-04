Pentagono, la talpa rischia 15 anni 

WASHINGTON. Accusato di aver violato la legge sullo spionaggio, rischia sino a 15 anni di carcere Jack Teixeira, l’aviere della Guardia nazionale del Massachusetts con accesso al network informatico della difesa americana sospettato di essere la talpa dei leak del Pentagono: un caso che ha imbarazzato l’amministrazione Biden nel mondo, gettato dubbi sulla controffensiva ucraina e messo sotto accusa la vulnerabilità della sicurezza americana.

In cella

All’indomani dell’arresto show nella casa dove vive con i genitori, a North Dighton, il 21enne è comparso in uniforme da detenuto davanti al tribunale di Boston, dove è stato incriminato per aver violato l’Espionage Act, in particolare per la detenzione e trasmissione non autorizzate di informazioni di difesa nazionale, nonché per la rimozione non autorizzata di informazioni classificate e materiali di difesa. Due capi di imputazione che comportano rispettivamente sino a 10 e 5 anni, anche se dovesse risultare - come pare finora - che Teixeira non era una spia e non aveva intenzione di danneggiare gli interessi Usa. Il giudice David Hennessy ha disposto che resti in carcere sino alla prossima udienza di mercoledì.

Macchina della verità

L’amministrazione Biden vuole una pena esemplare, anche a scopo di deterrenza. Il ministro della Giustizia Merrick Garland ha annunciato che saranno richieste «pene molto pesanti» e ha aggiunto: «Le persone che firmano impegni per ricevere documenti classificati riconoscono l’importanza per la sicurezza nazionale di non divulgare questi documenti. E intendiamo inviare un messaggio per mostrare quanto questo sia importante per la nostra sicurezza nazionale». Joe Biden intanto ha ordinato una stretta «per proteggere e limitare la distribuzione di informazioni sensibili», mentre anche al Congresso si invocano nuovi protocolli di sicurezza e di selezione del personale, soprattutto nella generazione (più social) Z. Del resto si calcola che più di un milione di dipendenti e contractor del governo Usa abbiano accesso a informazioni top secret. E al Pentagono non si usa la macchina della verità per l’assunzione e il controllo periodico dei dipendenti, a differenza di Cia e Fbi.