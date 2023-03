«Penso a Giorgio e anche a Giuseppe» 

«La Via Crucis per il nostro paese sembra non finire», commenta il parroco don Totoni Cossu. «Siamo provati da circostanze, decessi di persone giovani, situazioni difficili da decifrare se non nella fede. Se il Signore lo permette sia fatta la sua volontà», aggiunge. E pensando alla tragedia familiare di venerdì confessa: «Non pensavo mai si arrivasse a questo. Sono stato avvisato quando ero in giro per portare le comunioni ai malati, da non crederci». Lui Giorgio e Giuseppe Pittalis li vedeva spesso. La loro casa guarda verso la chiesa parrocchiale di San Giorgio nella parte alta, verso quella delle Grazie nella parte bassa. «Li vedevo tranquilli, mi sembravano persone apparentemente serene», ricorda il sacerdote anche facendo memoria dei momenti lieti quando i due fratelli nel garage accoglievano gli amici per “gli spuntini”. Ora quella casa, dove un tempo la madre di vittima e carnefice aveva un saluto cordiale per chiunque passasse, è silente, piena di dolore.

L’affetto come salvagente per non finire risucchiato dall’atrocità del dolore. Il giorno dopo l’omicidio di Bitti, a sovrastare sullo sgomento profondo ci sono le parole di Antonello Pittalis.

«Sono entrambi miei fratelli», dice con un pensiero per Giorgio, trasferito all’obitorio dell’ospedale San Francesco di Nuoro per l’autopsia, e per Giuseppe che ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Badu ‘e Carros.

«Mi sono frates tottar duos», ripete mentre a Nuoro aspetta di incontrare i legali di Giuseppe, il fratello accusato di aver ucciso Giorgio, 61 anni, a colpi di martello nell’ovile di Sae Lussu. «Non abbandonerò Giuseppe, gli ho parlato in caserma», aggiunge ricordando la drammatica giornata di venerdì, finita nella sede dei carabinieri a Bitti dove anche lui è stato sentito. Dopo la confessione e l’interrogatorio fiume, intorno alle 21, Giuseppe Pittalis, 55 anni, ha lasciato la caserma dove la mattina era entrato accompagnato dal sindaco Giuseppe Ciccolini a cui aveva confidato la terribile verità: «Appo mortu a frate meu» («Ho ucciso mio fratello»).

Il parroco

«La Via Crucis per il nostro paese sembra non finire», commenta il parroco don Totoni Cossu. «Siamo provati da circostanze, decessi di persone giovani, situazioni difficili da decifrare se non nella fede. Se il Signore lo permette sia fatta la sua volontà», aggiunge. E pensando alla tragedia familiare di venerdì confessa: «Non pensavo mai si arrivasse a questo. Sono stato avvisato quando ero in giro per portare le comunioni ai malati, da non crederci». Lui Giorgio e Giuseppe Pittalis li vedeva spesso. La loro casa guarda verso la chiesa parrocchiale di San Giorgio nella parte alta, verso quella delle Grazie nella parte bassa. «Li vedevo tranquilli, mi sembravano persone apparentemente serene», ricorda il sacerdote anche facendo memoria dei momenti lieti quando i due fratelli nel garage accoglievano gli amici per “gli spuntini”. Ora quella casa, dove un tempo la madre di vittima e carnefice aveva un saluto cordiale per chiunque passasse, è silente, piena di dolore.

Il lutto

Attorno si coglie lo choc profondo della comunità. Il parroco, d’intesa con il comitato dell’Annunziata, ha annullato la questua già prevista per oggi. Non solo. Salta anche l’incontro di mercoledì prossimo con i pastori. Nel programma della Quaresima c’è la tappa settimanale in un’azienda per la messa e l’immancabile rinfresco. Un momento di riflessione e di condivisione che adesso non «sembra il caso». «Sospendiamo l’incontro di mercoledì prossimo, sarà recuperato dopo Pasqua», annuncia il parroco che tiene molto al legame con il mondo agropastorale. «I primi a trovare Gesù sono stati i pastori. E lui stesso ha scelto il titolo del Buon Pastore. Come non andare perciò a trovare i pastori? Ora viviamo un momento di choc, poi andremo avanti ricordando entrambi i fratelli nella preghiera».

