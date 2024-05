«Penso a Cabras in chiave turistica, al centro la storia» 

Inviata

Cabras. Idee e progetti ce ne sono. Ora si vedrà se e quanti si tradurranno in fatti. Andrea Abis, 48 anni, al suo primo anno del secondo mandato da sindaco non ha difficoltà a esprimere la sua idea di Cabras: «Vorrei una città della bellezza. in chiave turistica, la prima operazione è già stata fatta: la chiusura del centro storico. Intervento coraggioso che ha suscitato polemiche ma poi ci si è resi conto delle ricadute positive».

A proposito di turismo, che disponibilità ci sono nelle strutture ricettive?

«Possiamo contare su 2.600 posti letto, fra bed and breakfast e case vacanza. La formula è quella dell’albergo diffuso. Negli ultimi anni il turismo ha consentito di far crescere i redditi, i ristoratori hanno aumentato il fatturato. Su questo dobbiamo lavorare tenendo conto che i nostri punti forti sono il paesaggio, con una trentina di chilometri di costa di cui la metà spiagge, e i beni culturali. Due elementi che si compensano a vicenda».

Sulla cultura ha sempre puntato. Un settore che può dar da mangiare quindi?

«Altro che, al punto che ho lanciato l’idea di far nascere una fondazione per una gestione complessa del nostro patrimonio culturale. E infatti i tesori di Mont’e Prama ora possono contare su una promozione internazionale».

Con la Fondazione ci sono stati attriti. Ora sono stati ripianati?

«Il confronto è sempre dialettico, anche perché è normale in virtù del fatto che si tratta di soggetti diversi. Ma ciò che conta è la sostanza e ciò che stiamo facendo è molto importante. Parlo di interventi infrastrutturali, entro due anni contiamo di concluderli, per consentire il ritorno di tutti i Giganti a Cabras nella sala che sarà completata a breve».

A proposito di scontri, lei ne ha avuto uno molto forte con la Soprintendenza proprio per i Giganti.

«Vero, e mi è costata una denuncia da parte della soprintendente. Ma l’ho fatto per difendere la nostra identità, alla quale credo moltissimo. Al punto che abbiamo in cantiere tutto un percorso con al centro la nostra storia, che comprenda un museo etnografico, la cantina Contini e nella peschiera Pontis un museo che racconti la storia dello stagno».

Una storia decisamente originale.

«Un capitolo importantissimo che abbiamo vissuto, il passaggio storico e sociale da una fase in cui era un barone a gestire la laguna a un’altra fase democratica. E stiamo parlando degli anni Settanta, non certo di passato remoto. Ecco vorrei che prima di tutto la nostra comunità si riappropriasse della rivoluzione dello stagno, perché è stato un moto rivoluzionario. A Pontis è in corso la fase edilizia alla quale seguirà l’allestimento. In questo si inserisce anche la ricostruzione dell’antica peschiera con le canne, che diventerà operativa, in modo da farne un museo vivente».

Sul paesaggio come interverrete?

«Stiamo lavorando e l’esperienza maturata con gli studenti universitari torinesi e cinesi, che hanno fatto tappa nella struttura ecosostenibile Limolo, ci ha dato uno spunto per agire sul lungo stagno: abbiamo già creato alcuni tratti della camminata che partendo dalla periferia del paese arriverà fino alla torre spagnola».

Poi la costa, che ha necessità di interventi per la messa in sicurezza.

«Un’opera che partirà subito senza deturpare l’ambiente: l’obiettivo è agire sulle parti pericolanti. A San Giovanni abbiamo realizzato le passerelle e alcune sedute per fermarsi ad ammirare il paesaggio».

I sindaci dei territori che ricadono nel Sinis di recente hanno contestato la mancanza di collegialità, con un un appello per far rete. Cosa risponde?

«Il dialogo è già partito, perché occorre una visione complessiva per riprogrammare il territorio. C’è in cantiere un masterplan con investimenti forti da proporre alla Region,e una rete di mobilità lenta, penso ai percorsi ciclabili e pedonali, per le nostre comunità, poi come offerta turistica».

L’opposizione l’ha criticata su alcuni interventi.

«Giusto che lo faccia ma va detto che per le rotatoria, nella strada per il mare, ci siamo sostituiti alla Provincia e sulla rete fognaria a San Giovanni ci sono state difficoltà che contiamo di superare per chiudere il primo lotto entro l’anno».

