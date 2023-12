Pensioni, via agli aumenti dal 2024 

Nuovo anno, nuove speranze per i pensionati di poter vedere assegni mensili più pesanti. Come già anticipato settimane fa da un decreto ministeriale, dal prossimo primo gennaio scatterà un adeguamento all'inflazion. Un aumento sugli importi destinati a 16 milioni di italiani che però non sarà uguale per tutti.

In arrivo

Il Governo infatti è intenzionato a ripetere il meccanismo applicato lo scorso anno, garantendo la piena rivalutazione alle pensioni più modeste, ma tagliando proporzionalmente agli importi incassati la percentuale di aggiornamento degli aumenti che per i più fortunati sfonderanno il tetto dei 130 euro mensili.

Sul fronte delle nuove pensioni, invece, l’ipotesi ormai assodata è che si riconfermi Quota 103, ma con particolari penalizzazioni. I paletti cronologici (62 anni d'età e 41 di contributi) resteranno, l'assegno sarà però ricalcolato con il metodo contributivo e con un tetto massimo mensile di circa 2.250 euro. Secondo le stime, consentirà la pensione anticipata a 17mila persone nel 2024.

Cifre ritoccate

I nuovi importi saranno suddivisi in sei scaglioni: il primo avrà accesso al 100% della rivalutazione provvisoria del 5,4% assegnata per il 2024. Si tratta di pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps da 563,74 euro, quindi assegni fino a 2.101,52 euro lordi mensili che riceveranno incrementi netti mensili da un minimo di poco più di 30 euro a un massimo di poco più di 93 euro.

Per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo (cioè fino a 2.626,90 euro) la rivalutazione sarà all’85%, ovvero aumenti compresi tra 90 e 100 euro netti (130 lordi); aggiornamento ridotto al 53% invece per gli assegni tra 5 e 6 volte il minimo (fino a 3.152,28 euro), a cui andranno aumenti da 73 a 80 euro al mese.

Il trend prosegue man mano che gli assegni si appesantiscono: una rivalutazione del 47% sarà applicata gli assegni compresi tra 6 e 8 volte il minimo (fino a 4203.04 euro); del 37% per gli assegni tra 8 e 10 volte il minimo (fino a 5.253,80 euro) e del 22% per le pensioni che vanno oltre le 10 volte il minimo Inps (ovvero da 5.254 euro lordi in su).

Polemiche

Il tema è tanto di largo interesse quanto oggetto di polemiche. Perché se da una parte l’attuale esecutivo si è reso protagonista di un aumento per due anni di seguito degli importi pensionistici (evento per nulla scontato), dall’altra ha restituito agli ex lavoratori solo una minima parte di quello pagato indirettamente in questi anni con l’aumento del costo della vita.

Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, sul Corriere non a caso ha ricordato il salasso degli ultimi anni che nessuna rivalutazione potrà mai pareggiare: «Se consideriamo un’inflazione nel 2022 pari all’8,1% e quella del 2023 al 5,8%, per un totale del 13,9%, e poiché un pensionato con prestazione pari a 10 volte il minimo vedrà la pensione rivalutata solo del 22%, la percentuale sarà del 3,058% anziché del 13,9%, ovvero 172,4 euro anziché 783,5 euro. La perdita sarà, dunque, di 7.944,3 euro in 13 mensilità. Se il pensionato vivrà altri 10 anni, immaginando un’inflazione fissa del 2%, la perdita sarà di oltre 100mila euro».

