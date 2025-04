Pensioni, spunta un buco da 6,6 miliardi 

Dai conti della previdenza arriva una nuova tegola sul governo, proprio mentre studia se congelare l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile previsto dal 2027 e come finanziare il provvedimento. Con lo stralcio dei crediti contributivi fino al 2015, deciso con i provvedimenti introdotti tra il 2018 ed il 2022, nei prossimi anni bisognerà trovare 6,6 miliardi: serviranno a coprire i contributi mancanti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. Se lo stralcio delle cartelle contributive per i lavoratori autonomi nel lungo periodo non è rilevante, perché le pensioni saranno più basse tenendo conto dei contributi non versati, per i dipendenti vige l’automaticità delle prestazioni: in caso di contributi non versati dall’azienda e poi rottamati, gli assegni pensionistici devono comunque essere pagate sulla base dei contributi dovuti, anche se non sono stati versati.

Il rendiconto

L’allarme dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, che ieri ha approvato la delibera sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023. Secondo il documento. lo stralcio delle cartelle contributive comporterà la cancellazione di 16,4 miliardi. Le variazioni e le eliminazioni incideranno negativamente sul rendiconto generale dell’Istituto per 13,4 miliardi, dato che c’è anche l’eliminazione di residui passivi per 2,7 miliardi. Il Civ chiede quindi di incrementare i trasferimenti dallo Stato all’Inps per coprire il buco che si determinerà nei prossimi anni. Ma vista la situazione dei conti pubblici, non sarà semplice. Secondo i dati appena pubblicati da Bankitalia a febbraio il debito è tornato sopra quota 3mila miliardi: è a 3.024,3 e cioè in aumento di 42,6 miliardi rispetto a gennaio. Nel 2024 il debito era a 2.966,597 miliardi, con una percentuale sul Pil del 135,3%. La situazione rischia di peggiorare nei prossimi anni, se non dovessero crescere tassi di occupazione, orari di lavoro o produttività.

