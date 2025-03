«Pensioni, nel 2027 si rischiano 44mila esodati» 

C'è il rischio di un nuovo carico di esodati nel 2027 se aumenteranno i requisiti di età e contributi per andare in pensione sulla base dell'adeguamento alla speranza di vita. L'allarme arriva dalla Cgil che ha calcolato come potrebbero essere 44mila le persone coinvolte in accordi di isopensione, espansione e solidarietà. Questi potrebbero trovarsi, a fronte dell'incremento ipotizzato di tre mesi per l'accesso alla pensione, senza reddito e senza contribuzione in attesa della pensione. Potrebbero infatti dover attendere invece dei 67 anni 67 anni e tre mesi e invece dei 42 anni e un mese per la pensione anticipata (oltre i tre mesi di finestra mobile) 43 anni e un mese. «Oltre 44mila lavoratori, che hanno aderito negli ultimi anni a misure di uscita anticipata», sottolinea il sindacato, «rischiano di ritrovarsi dal 2027 senza reddito e senza contribuzione. Sono nuovi esodati. Se il Governo non interverrà, 19.200 lavoratori in isopensione e 4.000 con contratto di espansione si ritroveranno per 3 mesi senza assegno, senza contributi, senza tutele. Parliamo di persone che hanno lasciato il lavoro nel rispetto delle regole, firmando accordi con aziende e fondi, basati su date certe di accesso alla pensione. A questi si aggiungono 21.000 lavoratori usciti coi Fondi di solidarietà bilaterali, per i quali si configura comunque un possibile vuoto di copertura previdenziale».

