Pensioni, Macron scavalca il Parlamento Opposizioni in rivolta 

Parigi. Francia nel caos, i deputati cantano la Marsigliese, fischiano, battono sui banchi, mentre la premier Elisabeth Borne non riesce neppure a parlare. La riforma che sta più a cuore ad Emmanuel Macron, quella che avvicina la Francia agli altri Paesi dell'Unione europea innalzando da 62 a 64 anni l'età minima per andare in pensione, potrebbe diventare legge senza voto. Con più del 70% di francesi contrari, con scioperi e manifestazioni che si susseguono da due mesi, con un fronte sindacale solidissimo e deciso ad andare fino in fondo, Macron - a sorpresa - ha deciso di prendere la scorciatoia del 49.3, che garantisce di far passare una legge senza voto ma ponendo la fiducia sul governo. E la protesta, in aula e nelle piazze, da Parigi a Bordeaux a Marsiglia, si è incendiata.

Lunedì, il momento della verità con il voto sulle diverse mozioni di censura al governo che le opposizioni stanno preparando in queste ore. Macron ci aveva pensato per tutta la giornata di mercoledì e ancora ieri mattina insieme con i ministri del governo: il presidente voleva che la riforma passasse a maggioranza, per quanto risicata. Fatti i calcoli però - soprattutto quelli sui possibili franchi tiratori nelle file dei possibili alleati della destra moderata, i Républicains - Macron ha preso la decisione della scorciatoia: «Il mio interesse politico - ha detto nel decisivo Consiglio dei ministri, pochi minuti prima che la Borne si presentasse in aula - sarebbe stato di andare al voto» ma «i rischi finanziari ed economici sono troppo grandi».

Fonti vicine al partito macroniano Renaissance descrivono un presidente preoccupatissimo per l'inflazione, per la crisi bancaria internazionale, per la capacità di convincere i grandi soggetti politici e finanziari internazionali che la Francia è un Paese in grado di portare fino in fondo le riforme.

