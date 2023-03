Pensioni, la riforma passa in Senato ma ora a Macron mancano 10 deputati 

PARIGI. Sono 10 deputati che - secondo gli ultimi calcoli - mancherebbero alla maggioranza per far passare la riforma che infiamma la Francia, l’aumento da 62 a 64 anni dell’età minima per la pensione. Sabato notte scorsa è arrivata la scontata approvazione del progetto di legge che Macron programmava durante il suo primo mandato, ma poi fu costretto dalla crisi dei gilet gialli e dalla pandemia a rinviare. Al Senato c’è una maggioranza di Renaissance (i macroniani) e destra che non ha posto alcun problema. Ma da giovedì si apre l’esame all’Assemblée Nationale, dove il governo non può contare su una maggioranza di favorevoli. I deputati della destra moderata dei Républicains sono 61, e 24 non vogliono votare la riforma, nonostante Eric Ciotti, presidente del partito, abbia invitato tutti a «mantenere la rotta del coraggio» e a far passare la norma che gli stessi Républicains hanno contribuito a modificare in alcuni punti, come la rivalutazione delle pensioni più basse.

