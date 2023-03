Pensioni, la Francia non si arrende 

In Place de la Bastille c’è Fabrice, aiuto regista 54enne, che ironizza: «Voi in Italia avete le mozzarelle e i pomodori, noi abbiamo gli scioperi e le manifestazioni». Poi, più serio: «In Francia il lavoro è durissimo. Ti chiedono di stare al 120% per tutta la vita professionale». Contrariamente a quanto sostiene il governo di Elisabeth Borne, per lui il regime previdenziale può tornare in equilibrio finanziario anche senza aumento dell’età: «Le imprese dovrebbero pagare maggiori contributi. Non è vero che non ci sono soldi». Poi avverte: «L’estrema destra di Marine Le Pen arriverà al potere come già accaduto in Italia con Giorgia Meloni».

A Parigi centinaia di elementi radicali identificati come Black Bloc hanno spaccato vetrine e arredi urbani per poi scagliarsi contro supermercati, banche e fast-food fino a sera. Secondo la polizia lungo il corteo partito da Place de la Bastille erano presenti «circa un migliaio» di radicali. In stragrande maggioranza pacifica, la manifestazione parigina era cominciata sotto alla Colonne de Juillet, la celebre colonna eretta nel 1835 in Place de la Bastille, con le bandiere multicolore dei sindacati e gli altoparlanti che trasmettevano a tutto volume “La foule” di Edith Piaf, tra i brani simbolo del repertorio francese. Come una risposta in musica alle dichiarazioni attribuite a Macron, secondo cui la “folla” che manifesta contro la riforma non ha “legittimità dinanzi al popolo che si esprime sovrano attraverso gli eletti” in Parlamento. In chiave ironica anche molte scritte, ad esempio quella esposta da una signora: “Manu: se avessimo voluto farci fottere dal governo avremmo eletto Brad Pitt!”.

PARIGI. Maxi corteo segnato da violenze nella nona giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. L’innalzamento a 64 anni dell’età previdenziale ormai è legge ma le strade delle città di Francia restano gremite di manifestanti. Il sindacato CGT ha annunciato 3,5 milioni di persone in piazza in tutto il Paese, di cui 800mila solo a Parigi. Per il ministero dell’Interno sono stati poco più di un milione al livello nazionale e 119mila nella capitale.

La canzone

«Paghino le imprese»

Palla al piede

Martine, tuta da carcerata e finta palla di piombo al piede: «Siamo prigionieri del colpo di mano sulle pensioni. Macron ci ha condannati a lavorare di più». Lei ha 61 anni, ama il suo lavoro da funzionaria ma «dopo 42 anni di contributi preferirei passare a qualcos’altro». E Nathalie, 55 anni, impiegata agli uffici di collocamento: «Sento dire che all’estero prendono noi francesi per dei viziati. Non è così. Noi ci battiamo da sempre per i nostri diritti. Lo facciamo anche per voi italiani e per tutti gli altri popoli».

La spazzatura

Col passare delle ore, lungo i boulevards costellati dai rifiuti rimasti in strada da quasi venti giorni per lo sciopero dei netturbini, l’atmosfera si è fatta sempre più tesa, con botti e cariche di gendarmi e polizia in tenuta antisommossa per disperdere i black bloc. Decine i fermati, oltre 120 gli agenti feriti, ha reso noto il governo. In precedenza alcuni manifestanti avevano bloccato l’autostrada A1 che porta all’aeroporto Charles de Gaulle.

