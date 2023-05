Pensioni, devastazioni e guerriglia  

PARIGI. Incendi e devastazioni sono le immagini della guerriglia del primo maggio a Parigi e in altre città, e rischiano di far passare in secondo piano la giornata che i sindacati annunciavano come storica. La mobilitazione contro la riforma delle pensioni c’è stata e le piazze erano piene, ma non come a gennaio e febbraio. Affollate invece le sale dei commissariati, con 540 fermati, e quelle di ospedali e infermerie, con 406 poliziotti feriti. La 13esima giornata di protesta contro la riforma delle pensioni, fatta coincidere dai sindacati con la Festa dei lavoratori, ha visto centinaia di migliaia di francesi in piazza e una protesta in gran parte ordinata. A margine dei cortei - soprattutto a Parigi ma anche a Nantes, Lione, Bordeaux e Besançon - centinaia di black-bloc hanno dato vita alla guerriglia contro gli agenti, appiccando incendi, spaccando vetrine di banche e assicurazioni e distruggendo pensiline e cassonetti.

