Pensioni bloccate, Tim non risponde 

C’è anche un gruppo di lavoratori sardi tra i dimissionari della Tim rimasti senza stipendio e senza pensione.

La denuncia arriva dalla Slc Cgil che segnala il grave ritardo nella gestione delle procedure che avrebbero dovuto portare all’erogazione dell’assegno anticipato garantito dallo strumento dell’Isopensione.

L’azienda di telecomunicazioni ha deciso di avviare una politica di ristrutturazione degli organici incentivando le dimissioni dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere all’assegno pensionistico.

L’iter

Una procedura perfezionata anche nell’Isola, come spiega la Cgil una nota: «Il 30 novembre i dipendenti hanno firmato l’accordo per l’accompagnamento alla pensione con Tim, che poi avrebbe dovuto inoltrare le pratiche all’Inps e, invece, ancora oggi non l’ha fatto. I lavoratori Tim sono da mesi senza stipendio né pensione».

I motivi

Maurizio Tola, Marcella Cirronis, Maria Luisa Deriu e Alessandro Randaccio, sindacalisti della Cgil, spiegano che Tim non si sarebbe attivata per fornire all’Inps la fidejussione necessaria per liquidare le pensioni anticipate. I lavoratori si sono rivolti all’ente previdenziale per capire le ragioni dello stallo: «È emerso che la responsabilità è tutta di Tim perché invia le pratiche con diversi mesi di ritardo rispetto alla fuoriuscita dei lavoratori. Un comportamento recidivo che sta causando non pochi disagi visto che, nonostante gli accordi firmati, le lavoratrici e i lavoratori restano senza reddito anche per sette mesi». Il sindacato sta valutando di promuovere azioni a tutela di questi dipendenti: «Esaminiamo la percorribilità di una richiesta di danni. Parliamo di un’azienda che investe ogni anno milioni di euro in spot pubblicitari».

Agitazione

Ad annunciare l’agitazione sono anche i lavoratori dei call center che per Tim gestiscono in appalto l’assistenza clienti. Cgil, Cisl e Uil hanno indetto uno sciopero per il 18 marzo: data in cui si asterranno dal lavoro anche i dipendenti delle sedi di Cagliari e Olbia. Proteste che coinvolgeranno subito i nuovi organi societari di Tim. Il Cda previsto per il 7 marzo dovrebbe infatti eleggere Alberta Figari alla presidenza: avvocata esperta in fusioni ed incorporazioni attualmente partner dello studio Legance e già componente del board di Generali per tre mandati.

