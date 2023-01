Pensioni, al via la nuova Quota 103 

Insomma, dal primo gennaio chi vorrà arrivare a fine carriera in anticipo dovrà avere almeno 62 anni di età e 41 di contributi, senza quindi aspettare i 67 anni di età, di cui 42 e 10 mesi contributivi, previsti proprio dalla legge Fornero. Sarà prevista una finestra mobile di 3 mesi nel caso del lavoro privato e di 6 in quello pubblico (7 mesi per chi ha raggiunto i requisiti a dicembre). La platea totale sarà di circa 50mila persone, ma è probabile che coloro che effettivamente la useranno siano molte meno della metà. L’assegno, inoltre, non potrà superare le cinque volte il trattamento minimo (36.595 euro annui per il 2023) fino a che non saranno raggiunti i 67 anni o i requisiti per l'anticipata.

Ma le novità per il nuovo anno non finiscono qui: diventano infatti operative anche le rimodulazioni delle percentuali di rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione e l'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro limitato agli over 75. Il tutto in attesa che si apra il confronto tra Governo e parti sociali a gennaio per arrivare a una riforma complessiva del sistema previdenziale che non si limiti, come è accaduto negli ultimi 11 anni, da quando è entrata in vigore la riforma Fornero, a soli aggiustamenti.

Le regole ora sono definitive e dureranno (si spera) per il solo 2023. L’uscita anticipata verso la pensione quest’anno ruoterà attorno alla nuova “Quota 103”, che ha preso il posto della vecchia Quota 102 che, a sua volta, ha sostituito la primogenita “Quota 100” in un susseguirsi quasi convulso di modifiche alla ricerca di un sistema previdenziale più sostenibile economicamente per le casse dello Stato.

Si cambia

Aumenti

Buone notizie anche anche per chi in pensione vi è già da tempo: i redditi da pensione fino a quattro volte il minimo (2.101,52 euro al mese lordi) riceveranno la rivalutazione completa prevista dal Governo del 7,3%, mentre per gli assegni tra le quattro e le cinque volte la rivalutazione sarà dell'85%; tagliata al 53% per quelli tra le cinque e le sei volte il minimo per poi scendere al 47% per gli importi tra sei e otto volte il minimo, al 37% per quelli tra otto e dieci volte e al 32% oltre le 10 volte. In pratica per gli assegni lordi superiori a 5.253 euro al mese la rivalutazione si fermerà al 2,33% con la perdita di quasi cinque punti percentuali.

Minime a 600 euro

Ci saranno poi gradite novità per le pensioni più modeste: quelle riservate agli over 75 (solo per il 2023) da 525 euro saliranno a 600 euro (invece che a 563 come sarebbe stato con la rivalutazione completa del 7,3%).

Infine, l’ultimo tassello su Opzione donna: l'età di accesso alla misura che prevede il calcolo dell'assegno interamente con il sistema contributivo sale a 60 anni (sempre con almeno 35 di contributi) ma con la possibilità di uno sconto di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni. Da quest'anno la possibilità di utilizzare la misura sarà limitata alle donne in una situazione di svantaggio, ovvero licenziate, con una disabilità di almeno il 74% o care givers.

