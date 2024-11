Pensioni a rischio, il Papa chiede «sacrifici» 

CITTÀ DEL VATICANO. «Occorrono provvedimenti strutturali urgenti, non più rinviabili, per conseguire la sostenibilità del Fondo Pensioni, nel contesto più generale delle limitate risorse disponibili dell'intera organizzazione, e un’appropriata copertura previdenziale per i dipendenti presenti e futuri». E quindi è tempo di «assumere decisioni non facili che richiederanno una particolare sensibilità, generosità e disponibilità al sacrificio da parte di tutti». È quanto scrive papa Francesco al Collegio cardinalizio e ai responsabili delle Istituzioni curiali e collegate con la Santa Sede, dopo che «differenti studi» hanno mostrato che «l’attuale gestione pensionistica, tenuto conto del patrimonio disponibile, genera un importante disavanzo». Francesco comunica quindi la decisione di nominare il cardinale Kevin Farrell amministratore unico per il fondo pensioni.

«I dati non sono pubblici - si legge sul sito dell’Adlv, l’associazione dei dipendenti laici vaticani - Eppure quando si contribuisce a una gestione finanziaria o pensionistica, visto che paghiamo con i nostri contributi, i conti dovrebbero essere consultabili da tutti. In Vaticano invece questi aspetti sono a beneficio di pochi».

