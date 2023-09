Pensione rimandata I medici di famiglia restano in trincea 

Sempre meno e sempre più anziani. Ma spesso disposti al sacrificio per non abbandonare i propri pazienti. Franca Doa e Rosella Pisano hanno 69 anni e sono vicine alla pensione, che raggiungeranno al compimento dei 70. Ma entrambe le professioniste hanno già espresso alla direzione distrettuale dell’Asl Ogliastra la volontà di proseguire l’attività per altri due anni. La dottoressa Doa presta servizio ad Arzana, suo paese natale, dove assiste 1.500 pazienti, decine dei quali allettati. Poco meno ne segue la collega di Ilbono che, oltre a pazienti di Ilbono, di cui è originaria, assiste anche utenti di Lanusei e Elini. Continuano a esercitare per libera scelta, per seguire fino in fondo la loro vocazione.

Rischio deserto

Quarant’anni fa la medicina territoriale godeva di buona salute. Addirittura a fine anni Settanta scoppiò il fenomeno della pletora medica: i medici erano in esubero. Nessuno all’epoca si poneva il problema di dover coprire i turni negli ambulatori centrali e di periferia. Franca Doa ha iniziato a fare il medico nel 1982. Un anno di servizio in guardia medica e, poi, la scelta di aprire l’ambulatorio ad Arzana. «Oggi abbiamo il problema inverso», afferma la dottoressa, pronta a indossare il camice per altri due anni. «Mi sentirei in colpa rispetto ai miei pazienti. Andar via adesso vorrebbe dire lasciarli soli perché, purtroppo, non c’è ricambio. Ne ho tanti allettati, che faccio, vado in pensione e a loro chi ci pensa?». La comunità di Arzana conta 2.300 residenti e una parte di loro per ricevere assistenza sanitaria deve spostarsi a Lanusei, da un altro professionista. «Ma capita anche che molti anziani, impossibilitati a spostarsi - racconta la dottoressa Doa - vengano da me per un consulto anche se non li assisto direttamente».

Qualche anno fa è andato in pensione Raffaele Sestu, l’altro medico storico del paese. «Se in questo momento storico lasciassi anche io sarebbe la desertificazione», aggiunge Franca Doa. Per chi indossa il camice bianco è una missione, più che un lavoro: «Ma oggi - riflette la dottoressa - siamo prigionieri della burocrazia, passiamo ore dietro le scartoffie con una montagna di certificati da preparare. Un tempo non era così. Io ho scelto medicina generale perché mi piace stare a contatto con i pazienti e seguire la loro evoluzione».

Nessuna fretta

Rosella Pisano è uno dei medici di riferimento del triangolo Lanusei-Ilbono-Elini. Anche per lei il (meritato) riposo può attendere: «Mi sento di continuare e l’ho comunicato all’Asl». La sua manifestazione di interesse per il proseguimento dell’attività professionale dopo i 70 anni è custodita in un faldone nell’ufficio di Sandro Rubiu, direttore del distretto di Tortolì. «Lavorare per il benessere dei pazienti è gratificante», aggiunge la dottoressa di Ilbono. «Molti giovani sono attratti da altre specializzazioni e vanno fuori», riflette Pisano.

I più tenaci

È tenace e non molla la presa anche Natalino Meloni, il medico originario di Loceri che di anni ne ha 74 ed è stato in prima linea negli anni della pandemia alla guida dell’Usca Ogliastra. Il professionista macina chilometri per raggiungere Seui dove assiste un migliaio di pazienti. Un altro medico longevo che, di recente, ha lavorato oltre la pensione è Serafino Monni, nella sua Villagrande. Poi, al culmine del mandato extra, ha cessato l’attività. Le comunità di Villagrande e Villanova Strisaili hanno vissuto per qualche tempo in emergenza, con la maggior parte dei pazienti a carico di Gabriele Sette, l’unico medico rimasto in servizio da quelle parti. Almeno fino a ieri, quando ha inaugurato il suo ambulatorio Giacinto Staffa, 42 anni, originario proprio di Villanova Strisaili, che di recente si è dimesso dall’ospedale di Lanusei proprio per assistere i suoi compaesani.

