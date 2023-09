Pensionato travolto sulle strisce 

Il sole era ancora basso. Accecante sulla via Roma, in pieno centro a Paulilatino dove ieri mattina un pensionato è stato travolto da un automobilista, abbagliato dalla luce intensa. Per Raffaele Usai, 72 anni ex operaio, non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati: l’impatto non gli ha lasciato scampo. La procura di Oristano intanto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L’urto

Il solito viavai del lunedì mattina è stato sconvolto da nuovo e tragico incidente sulle strade dell’Isola. Erano circa le 10 quando in via Roma, all’incrocio con piazza Indipendenza, Usai stava attraversando nelle vicinanze delle strisce pedonali. Proprio in quel momento è sopraggiunta una Toyota Rav4, condotta da un compaesano 61enne che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Come ha riferito ai carabinieri è stato abbagliato dalla luce del sole, non ha visto il pensionato e lo ha travolto. L’anziano ha battuto con violenza la testa al parabrezza dell’auto poi è finito a terra, rimanendo immobile. Immediatamente sono sstati chiamati i soccorsi ma quando il personale del 118 è arrivato in via Roma ha potuto solo constatare il decesso di Usai, morto sul colpo.

Gli accertamenti

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione di Paulilatino e del nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Ghilarza per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente. L’automobilista è stato sentito dai militari e ha fornito la sua versione dei fatti, sostenendo di essere stato abbagliato dal sole. Il 61enne, inoltre, è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultato poi negativo. La Toyota è stata messa sotto sequestro, mentre la procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale (un atto dovuto per procedere con i necessari accertamenti).

La commozione

Raffaele Usai era molto conosciuto a Paulilatino, per anni è stato dipendente di una cooperativa sociale che effettuava diversi servizi per conto del Comune, era andato in pensione da poco tempo. «Siamo addolorati – ha commentato il sindaco Domenico Gallus – una tragedia della strada che ci lascia sgomenti. Raffaele Usai per anni si è occupato di alcuni servizi in cimitero, in particolare dell’apertura e della chiusura». Vicinanza da parte della comunità è stata espressa anche all’automobilista che non ha potuto evitare l’impatto devastante.

