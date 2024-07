Pensionato travolto: la Polstrada indaga, l’autista non risponde 

Lui insiste, quella di mercoledì mattina a Liscia di Vacca è stata una disgrazia. Mario Masala, 38 anni, sassarese trasferito in pianta stabile ad Arzachena, non ha risposto alle domande degli investigatori ma la sua linea è chiara: il decesso del vicino di casa e “rivale” Tonino Pirastru è la conseguenza di un tragico incidente stradale. Pm e polizia giudiziaria, invece, hanno tutt’altra idea degli ultimi istanti di vita di Pirastru, stando a quanto è successo ieri a Tempio negli uffici della Procura e sul luogo del dramma. Masala non è indagato per omicidio volontario, ma le indagini ieri non erano concentrate sull’ipotesi della colpa. Ed in mattinata è successo qualcosa che ha cambiato completamente il quadro. La pm Milena Aucona, titolare del fascicolo, si è recata a Liscia di Vacca, sul viale Giovanni Maria Orecchioni, il teatro della tragedia. Un sostituto difficilmente si muove per un sinistro stradale, è l’ennesima prova della natura non ordinaria dell’inchiesta in corso. Sul posto c’erano anche gli agenti della Polstrada di Olbia (coordinati dai dirigenti Inti Piras e Andrea Migliore) che hanno di nuovo studiato la traiettoria e le manovre del furgone che ha travolto e ucciso Pirastru. Masala, difeso dagli avvocati Giancarlo Frongia e Domenica Gala, non ha cambiato la sua versione. L’uomo sostiene di avere sterzato davanti ad un ostacolo improvviso (forse un animale o un pezzo di cartone) mentre attraversava viale Orecchioni e di avere perso il controllo del suo furgone. Il fatto è che questa ricostruzione non sembra convincere Polstrada. Gli investigatori mettono insieme due aspetti, i pesanti dissidi tra i due vicini di casa (provati da azioni in sede civile e denunce penali) e la condotta di Masala, secondo la Procura non inequivocabilmente colposa. Le indagini, dopo il sopralluogo della pm, sono in rapida evoluzione.

