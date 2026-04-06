Pensionato travolto  dalla motozappa, grave in ospedale 

Stava lavorando nel suo terreno a Massama quando per una manovra imprevista è rimasto schiacciato dal motocoltivatore. È stata una Pasquetta segnata da un grave incidente per un pensionato 64enne che adesso è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri quando l’uomo stava lavorando in un terreno in via Ogliastra. Secondo una prima ricostruzione, durante una manovra in retromarcia l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo schiacciato tra il motocoltivatore e un albero.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118: gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure e, visto il quadro clinico critico, ha chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus. Il pensionato è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari, secondo i primi accertamenti ha riportato un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita. In via Ogliata sono intervenuti anche gli agenti della polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente domestico. ( v. p. )

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