Pensionato travolto da uno scooter 

Tragica morte di un 78enne ieri a Sassari. Giovanni Fiori, questo il suo nome, è deceduto in serata all’ospedale Santissima Annunziata per le conseguenze di una caduta sull’asfalto dopo essere stato investito in corso Vico, a due passi dalla stazione ferroviaria. A colpire l’uomo, intorno alle 16, uno scooter bianco di marca Piaggio condotto da un 35enne sassarese.

Tragica morte di un 78enne ieri a Sassari. Giovanni Fiori, questo il suo nome, è deceduto in serata all’ospedale Santissima Annunziata per le conseguenze di una caduta sull’asfalto dopo essere stato investito in corso Vico, a due passi dalla stazione ferroviaria. A colpire l’uomo, intorno alle 16, uno scooter bianco di marca Piaggio condotto da un 35enne sassarese.

«Ho visto l’anziano- riferisce una testimone- camminare per via Gazometro e poi attraversare la strada». Proprio mentre, da sinistra, arrivava la moto. «Il conducente andava abbastanza piano- rivela un’altra persona che ha assistito alla scena- ha tentato di schivare l’anziano sterzando ma ormai ce l’aveva davanti».

Secondo alcune persone, ma è un’affermazione tutta da dimostrare, Fiori sarebbe spuntato da dietro una macchina parcheggiata venendo così visto all’ultimo. Inevitabile a quel punto l’impatto tra il mezzo e il 78enne che è rovinato pesantemente sulla strada in un punto dove non ci sarebbero le strisce pedonali.«La sua gamba era sotto la moto- continua il testimone- e la persona alla guida è caduta».

Soccorsi

Immediati i soccorsi del 118 e della polizia locale. «Si lamentava per il dolore alla testa ma era lucido- dichiarano i presenti- ha dato le sue generalità senza problemi ai paramedici». L’arto risultava però fratturato all’altezza della tibia e per terra vi era una larga macchia di sangue circoscritta nei rilievi dagli agenti della Municipale. «Il 35enne- continuano- era sotto shock e molto preoccupato per quel che era accaduto». Tanto da seguire, secondo quanto si apprende, l’anziano in ospedale dove, quest’ultimo, è stato raggiunto dai parenti. Le sue condizioni, una volta arrivato al pronto soccorso, sono peggiorate rapidamente fino alla morte sopraggiunta prima delle 18.

Solitario

Giovanni Fiori aveva due figli ed era conosciuto nella zona del centro storico. «Qualche volta- ricorda la barista di un locale in via Gazometro- veniva qui a prendere un caffè. Per quel che posso dire io era una persona abbastanza solitaria». Con un passato lavorativo e di vita nel nord Italia. «Un giorno- continua la donna- ci aveva raccontato di essersi separato dalla compagna in continente e di aver così deciso di venire a Sassari».

Appena condotto al Santissima Annunziata gli uomini della polizia locale hanno cominciato a esaminare la scena dell’incidente, dove erano disseminate diverse schegge lasciate dallo scontro, e a raccogliere le parole di chi ha visto, in parte o del tutto, l’accaduto.

