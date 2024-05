Pensionato sfrattato, ora dorme in auto 

Tre fette biscottate con marmellata di fragole divorate in pochi istanti sul sedile anteriore della macchina. Lato passeggero, per non avere l’ingombro del volante. Il pasto di fortuna, offerto da una vicina, viene consumato all’interno dell’afoso abitacolo, all’ombra del parasole. Lo sportello del vano portaoggetti è troppo inclinato per fungere da appoggio, il piatto non sta fermo e il cibo rischia di scivolar via sul tappetino. Meglio unire le ginocchia e usare le gambe come tavolo. Ecco fatto, così va meglio.

Un’Alfa come casa

Enrico Mucelli, settantenne pirrese, è stato sfrattato e da mercoledì vive nella sua auto, una vecchia Alfa argentata parcheggiata davanti a quella che per sette anni è stata la sua abitazione, in via Eroi d’Italia, a Pirri. Di ritorno da una visita medica (soffre di diabete ed ipertensione) ha trovato la serratura cambiata e non è potuto rientrare. «La mia roba è ancora lì, inclusa la chitarra, dalla quale non mi separo mai», si dispera.

L’anziano sostiene di aver sempre pagato l’affitto per l’uso di una stanza. «Ci eravamo accordati per 150 euro al mese, poi il proprietario dell’immobile è morto», racconta, «e gli eredi mi hanno intimato di sgomberare. Io non sapevo dove andare, per cui sono rimasto». La questione è in mano agli avvocati, la prossima udienza è fissata per il 22 maggio. Fino ad allora Mucelli non intende spostarsi. «Da qui non me ne vado, lì dentro c’è tutta la mia vita. Ho paura che se mi allontano la mia roba finisca in strada, per cui resto qui a controllare. Se non posso rientrare a casa, allora che mi diano un’altra stanza in zona. Pagherò l’affitto come ho sempre fatto».

Servizi sociali

I servizi sociali e la Caritas sono stati allertati. Tuttavia la situazione non è semplice perché il signor Mucelli è restio a farsi aiutare. «Mi hanno proposto il dormitorio ma ho detto di no, mi vergogno! Ci sono stato una volta, tanto tempo fa, mi sono trovato male. Nella mia vita ho sempre lavorato, non merito questa umiliazione», piange.

Classe ‘53, terzo di sei figli, Mucelli ha conseguito la licenzia media a Pirri e a 14 anni ha iniziato a lavorare come falegname. «A 23 ho svolto il servizio militare a Napoli, dopodiché mi sono trasferito a Bergamo con la famiglia perché a Cagliari il lavoro scarseggiava». In Lombardia ha lavorato in un mattatoio, poi alle dipendenze di una cooperativa. Si occupava di logistica. «Mi sono sposato ma con mia moglie abbiamo divorziato e non ci sentiamo più. Ho due figli grandi che vedo poco. In compenso ci sentiamo al telefono, ma a loro non ho detto che dormo in macchina. Sono tornato perché avevo troppa nostalgia. Voglio morire qui».

In Sardegna è rientrato nel 2017. «Per qualche mese sono stato ospitato da una zia, poi ho trovato questa sistemazione. Di più non potevo permettermi con la mia pensioncina». In via Eroi d’Italia lo conoscono tutti. «Una persona tranquilla e gentile», assicura una vicina, «se potessi lo ospiterei io ma a casa non ho spazio. L’auspicio è che si trovi una soluzione. In macchina non può certo restare». Sulla pagina Facebook “La voce di Pirri”, è partita una gara di solidarietà. L’appello è a portare cibo e acqua e ad attivarsi per trovargli una stanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA