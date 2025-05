Pensionato sedotto e derubato: due in manette  

Sedotto e derubato per ben due volte in un mese. Un pensionato 76enne di Pauli Arbarei è stato adescato da due donne originarie della Romania ma residenti a Cagliari che gli hanno prima fatto credere di essere interessate a lui e poi gli hanno portato via alcuni risparmi.

Non sarebbe la prima volta. In base a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Lunamatrona, guidati dal luogotenente Carlo Maxia, Cornelia Adriana Ciurar, classe 1990, e Reghina Rostas, del 1994, già qualche settimana fa avevano fatto visita all’uomo sottraendogli 1.700 euro. Dopo la querela e le indagini i militari avevano denunciato le due trentenni che, ieri, però, sarebbero tornato sul luogo del misfatto. Per questo i carabinieri le hanno tenute d’occhio e fermate all’uscita dalla casa del 76enne. Secondo l’accusa, mentre la trentunenne distraeva la vittima in camera da letto fingendo un coinvolgimento amoroso, la trentatreenne frugava negli altri locali alla ricerca di denaro. All’uscita, sono state sorprese con 1.100 euro che erano appena stati sottratti all’anziano.

Durante la direttissima è stato convalidato l’arresto e il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Cagliari, con il divieto di allontanamento dall’abitazione in orari notturni. ( m. c. )

