Pensionato scivola e cade dalle scale: è in coma 

È in gravi condizioni Giovanni Mameli, 69enne di Cardedu che è caduto dalle scale in una sua proprietà lungo via Mare. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il pensionato, in passato titolare di un’attività commerciale e dirigente della società di calcio del paese, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato trasportato dall’elicottero dell’Areus. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Mameli sarebbe ruzzolato da un’altezza di due metri e mezzo battendo la testa. Probabile che l’anziano abbia perso l’equilibrio anche se non è da escludere l’ipotesi di un malore. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi arrivati in pochi minuti nell’edificio. Dopo l’intervento dei volontari dell’ambulanza, il paziente è stato affidato all’équipe dell’ambulanza partita dall’ospedale di Lanusei. Le condizioni di Mameli sono apparse subito critiche e l’uomo è stato trasportato al Nostra Signora della Mercede ma nel frattempo dalla base di Elmas si è sollevato in volo Echo Lima 3 che è atterrato sull’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei. Qui, alle 19, è decollato alla volta del Brotzu dove il pensionato è stato preso in consegna dal personale sanitario e trasferito in Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA