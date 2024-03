«Pensionato? No, faccio il portiere» 

Frequentare l’università della terza età? Trasformarsi in umarell per ammirare i cantieri? Trascorrere le giornate al bar? Paolo Mocci ha scelto di fare il pensionato in maniera completamente differente: a 72 anni ha rimesso i guantoni da portiere per difendere la porta del Real Putzu, squadra che partecipa al campionato over 50 Msp. Basterebbe soltanto questo a catalogare la sua scelta tra le imprese eccezionali. Ma Mocci ha fatto anche di più: è tornato in un campo di calcio dopo aver “messo a tacere” un tumore. Un linfoma alla milza che, guarda caso, aveva scoperto proprio alla sua passione per il pallone.

La vicenda

Quel momento, quella porta girevole della sua vita, merita di essere raccontato. «Nel 2008», ricorda, «mi ero ritrovato a giocare nella Smeralda Cagliari. Avevo organizzato un’amichevole proprio contro il “mio” Real Decimoputzu: dopo la partita, le due squadre dovevano cenare a casa mia. Mentre giocavo, facendo un’uscita, ho sentito una fortissima fitta all’addome. Uno stiramento, ha detto qualcuno. Per sicurezza, mi sono fatto controllare e ho scoperto che avevo un linfoma alla milza e un versamento pericardico». A chiunque sarebbe crollato il mondo addosso. «Io, invece, nonostante il parere dei medici, ho continuato a giocare: attento , mi dicevano, se prendi un colpo forte, la situazione potrebbe peggiorare . Ma io sono sempre sceso in campo, anche mentre facevo la chemioterapia». Che, evidentemente, ha funzionato. «Continuo a essere monitorato, ogni due mesi vado in ospedale per gli esami necessari. Quel tumore continua a “restare rinchiuso” dentro una sacca».

Il ritorno

A fermare la sua passione per il calcio non è stata la malattia ma il lavoro. Sposato, padre di due figli («Una femmina di 43 anni che fa la maestra elementare e un maschio di 41 che vive a Sesto al Reghena in Friuli»), Paolo Mocci è un agricoltore. «Facendo i mercati di Campagna amica», racconta, «ho dovuto smettere di giocare perché dovevo dedicare il sabato alla preparazione dei prodotti da proporre ai clienti. Ed era un lavoro particolarmente duro perché proponevo una ventina di varietà di verdura: i clienti andavano via dal mio banco con le buste piene». Fermo da quattro anni, Mocci ha deciso, finalmente, di andare in pensione. «Ma la passione per il calcio è enorme. Così sono andato a vedere una partita del Real Putzu e mi hanno proposto di riprendere a giocare: sono rientrato a casa, ho preparato la borsa e sono tornato in campo».

Il rientro

Una prima partita da subentrato, la seconda da titolare. Le cose, sportivamente parlando, non sono andate benissimo. «Ho preso tre gol», sospira. Nessun problema, comunque. «Non credo di aver avuto colpe. E, comunque, la mia grande forza è stata quella di non farmi abbattere se faccio un errore. Lo dimentico subito. E ho lo stesso atteggiamento anche con i miei compagni». Non a caso, due delle tre reti segnate dall’Okky Villanova sono state causate da errori dei difensori. «Mica ho rimproverato qualcuno». Mocci è diventato un punto di riferimento per i compagni. «Giocatori che hanno 15, 20 anni meno di me. Ora mi ritrovo in squadra con i figli se non addirittura con i nipoti dei compagni che avevo all’inizio della mia carriera». Perché l’amore per il calcio è di vecchissima data. «Ho iniziato a giocare in Promozione e in Eccellenza con il Decimoputzu: mi sono fermato per tre anni perché sono stato nella Guardia di finanza. Rientrato in paese, un amico mi ha chiesto se ero in licenza. Gli ho risposto che mi ero congedato: mi ha invitato a riprendere a giocare. L’ho fatto». La carriera è andata avanti per tanti anni. «Ma non ho mai avuto grandi exploit anche perché mi sono ritrovato davanti grandi portieri come Formisano e Mondo Mameli. Ho giocato nei campionati Figc sino ai miei 45 anni. Poi ho fatto anche il portiere nella squadra di calcetto del Vallermosa». Sino all’approdo al campionato amatori. E sino al nuovo esordio a 72 anni. «In fondo, i portieri devono essere un po’ matti».

